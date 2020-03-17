Нового Генпрокурора утверждали в коридоре Рады

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Кандидатуру нового Генпрокурора внесли на голосование в парламент. Портфель руководителя ГПУ пророчат руководительнице Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой. Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Голос" Андрей Осадчук.
"Как раз во время заседания парламента в коридоре собрался правоохранительный комитет, чтобы поддержать представление Ирины Венедиктовой на должность Генпрокурора", говорится в сообщении.
Назначить Ирину Венедиктову Генеральным прокурором ранее предложил президент Владимир Зеленский. Накануне соответствующий проект постановления появился на сайте парламента. Президент ради этого собрал внеочередное заседание.
Нине он попросил поддержать кандидатуру Венедиктовой и сказал, что впервые в истории Украины Генпрокурором может стать женщина.
Сейчас ГПУ временно возглавляет Виктор Чумак, после того как с Генпрокуратуры уволили Руслана Рябошапку.
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