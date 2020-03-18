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В Раде рассказали, кто мог инфицироваться коронавирусом от Шахова

В Раде ищут всех, кто мог подхватить коронавирус от нардепа Сергея Шахова

сегодня, 17:33 527
Автор:

• Таисия Ерохина

В Раде рассказали, кто мог инфицироваться коронавирусом от Шахова

Сегодня стало известно, что народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Накануне он бывал в парламенте и мог "поделиться" вирусом как минимум с 5 нардепами на заседании.

Так, "слуга народа" Евгения Кравчук рассказала на своей странице в Facebook, что Шахов не был заседаниях Согласительного совета в понедельник и пленарном заседании Верховной Рады во вторник. Поскольку с выходных находится на самоизоляции дома. Однако, после возвращения из-за границы, нардеп посетил заседание комитета по вопросам экологической политики. Сообщается, что всем членам комитета, и другим людям, которые непосредственно контактировали с Шаховым, нужно уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Тем временем, общественное движение "Честно" опубликовало список тех, кто мог подхватить вирус от нардепа на собрании комитета. В перечне значится присутствие 5 нардепов.

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Тогда как заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин пожаловался на "безответственность Шахова".

"Я был в эфирах с господином Сергеем Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры", - написал Юрчишин у себя на странице в Facebook.

Поэтому представитель "Голоса" до 23 марта будет находиться в режиме самоизоляции.

Добавим, что Рада совместно с Минздравом занялись установлением всех людей, которые контактировали с Шаховым и могли заразиться "китайским" вирусом. По данным сайта ВРУ, потенциальные пострадавшие пройдут тесты на коронавирус.

Ранее "Комментарии" сообщали, что заболевший коронавирусом нардеп Сергей Шахов записал видео, в котором рассказал, как себя чувствует, а также пожаловался на врачей.


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Источник: comments.ua
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