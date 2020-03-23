Онлайн-голосование Рады: источник рассказал, будут ли нардепы решать судьбу рынка земли

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал инициативу Офиса украинского гаранта Владимира Зеленского в отношении голосования нардепов в онлайн-режиме, но только по экстренным вопросам коронавируса COVID-19 в Украине. Об этом сообщает Телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

Так, по данным источника, Разумков указал, что в нынешних условиях мировой угрозы пандемии, парламентарии должны вместе со всеми соблюдать меры по карантину, но также продолжать свои законодательные функции. Таким образом, Верховная Рада продолжит проводить пленарные заседания и голосовать за новые законопроекты, но в удаленном режиме.

При этом спикер, по инсайдерской информации, подчеркнул, что такие судьбоносные для страны вопросы, как открытие рынка земли в Украине, не будут выноситься на онлайн-голосование. Речь идет только о проектах законов, которые необходимы для предотвращения распространения и повального заражения граждан пандемией COVID-19.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве обозначили четкие правила, которые необходимо соблюдать при захоронении тел людей, скончавшихся в результате заражения коронавирусом COVID-19.

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