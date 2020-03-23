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В Минздраве рассказали, как хоронить умерших от COVID-2019

Минздрав Украины разработал инструкцию по погребению в условиях карантина

сегодня, 15:11 575
Автор:

• Сергей Медведев

В Минздраве рассказали, как хоронить умерших от COVID-2019

Сотрудники украинского Минздрава разработали специальную инструкцию, в которой указано, как проводить погребальные мероприятия лиц, умерших от последствий коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На брифинге чиновник заявил, что оперативный штаб при Министерстве здравоохранения подробно рассмотрел возможные риски и создал инструкцию, которая ляжет в основу нормативного документа. Виктор Ляшко указал на основные опасности при ритуальных обрядах, в частности, поцелуи и большое скопление людей.

 "Мы вынуждены вам рекомендовать сократить время и количество людей, провожающих человека в последний путь при коронавирусной болезни, поскольку здесь есть возможность несоблюдения правил карантина, которые сегодня запрещают ритуальные обряды, и это может повлечь административную и уголовную ответственность", - предостерег замминистра.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что для успешного преодоления вируса COVID-19 в Украине необходимо вводить чрезвычайное положение.


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Источник: https://www.unian.net/society/10927292-v-minzdrave-razrabotali-instrukciyu-pogrebeniya-lyudey-umershih-ot-koronavirusa.html
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