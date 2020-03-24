Народные депутаты соберутся в субботу

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Заседание народных депутатов в рамках внеочередной сессии Верховной Рады пройдет в субботу, 28 марта. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в парламенте.
Инсайдеры обозначили, что такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.
"Решили перенести ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили", - подчеркивают в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепы подготовили законопроект по проведению пленарных заседаний в Верховной Раде в режиме онлайн-трансляции в период соблюдения карантина.
Инициатором выступил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Зарегистрировали законопроект 20 марта, одновременно текст и сопроводительные документы до сих пор отсутствуют. Сейчас его передали на рассмотрение руководству.
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