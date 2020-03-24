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Народные депутаты соберутся в субботу

Внеочередное заседание Верховной Рады предварительно перенесли на субботу, 28 марта

сегодня, 22:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Народные депутаты соберутся в субботу

Заседание народных депутатов в рамках внеочередной сессии Верховной Рады пройдет в субботу, 28 марта. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в парламенте.

Инсайдеры обозначили, что такое решение было принято в связи с тем, что не успели подготовить весь пакет законопроектов.

"Решили перенести ориентировочно на субботу. Не весь пакет законопроектов подготовили", - подчеркивают в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепы подготовили законопроект по проведению пленарных заседаний в Верховной Раде в режиме онлайн-трансляции в период соблюдения карантина.

Инициатором выступил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Зарегистрировали законопроект 20 марта, одновременно текст и сопроводительные документы до сих пор отсутствуют. Сейчас его передали на рассмотрение руководству.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vneocherednoe-zasedanie-rady-perenesli-subbotu-1585081548.html
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