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Остановить дефолт: в Слуге народа требуют проголосовать антиколомойский закон

Так называемый "антиколомойский закон" сделает невозможным возврат ПриватБанка его бывшему собственнику, олигарху Игорю Коломойскому.

сегодня, 11:03 603
Автор:

• Виолетта Комаровская

Остановить дефолт: в Слуге народа требуют проголосовать антиколомойский закон

Нардепы со "Слуги народа" собирают подписи в поддержку так называемого "антиколомойского" закона. Они призывают коллег из фракции и других депутатов проголосовать законопроект №3260, который сделает невозможным процесс возврата ПриватБанка бывшим владельцам, в частности Игорю Коломойскому, и предотвратит дефолт. Об этом написали депутаты в своем заявлении в Facebook.

"Этот закон снимет риск разбалансирования украинской финансовой системы и нагрузки на бюджет в период экономического кризиса в мире", - говорится в сообщении. 

Заявление уже поддержали около 30-ти депутатов со "Слуги народа". Среди них - Галина Третьякова, Гео Леров, Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Елизавета Ясько, Татяна Цыба, Тарас Тарасенко, Елена Шуляк и другие. Они считают, что это пока единственный шанс не остаться без поддержки Международного валютного фонда и получить кредит. Как следствие, не допустить дефолта. 

Если парламент позволит вернуть ПриватБанк олигарху, Украину будут воспринимать как ненадежного партнера. Инвесторы перестанут сюда вкладывать деньги, а международные финансовые институты давать кредиты, без которых реформы обречены на провал, уверяют подписанты со "Слуги народа". 

Сначала "антиколомойский закон" должен рассмотреть профильный комитет парламента и лишь затем вынести его на голосование в сессионный зал. 

Ранее "Комментарии" сообщали как спасти Украину от дефолта во время карантина. 



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Источник: https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2524009357852232
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