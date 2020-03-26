Остановить дефолт: в Слуге народа требуют проголосовать антиколомойский закон

Нардепы со "Слуги народа" собирают подписи в поддержку так называемого "антиколомойского" закона. Они призывают коллег из фракции и других депутатов проголосовать законопроект №3260, который сделает невозможным процесс возврата ПриватБанка бывшим владельцам, в частности Игорю Коломойскому, и предотвратит дефолт. Об этом написали депутаты в своем заявлении в Facebook.

"Этот закон снимет риск разбалансирования украинской финансовой системы и нагрузки на бюджет в период экономического кризиса в мире", - говорится в сообщении.

Заявление уже поддержали около 30-ти депутатов со "Слуги народа". Среди них - Галина Третьякова, Гео Леров, Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Елизавета Ясько, Татяна Цыба, Тарас Тарасенко, Елена Шуляк и другие. Они считают, что это пока единственный шанс не остаться без поддержки Международного валютного фонда и получить кредит. Как следствие, не допустить дефолта.

Если парламент позволит вернуть ПриватБанк олигарху, Украину будут воспринимать как ненадежного партнера. Инвесторы перестанут сюда вкладывать деньги, а международные финансовые институты давать кредиты, без которых реформы обречены на провал, уверяют подписанты со "Слуги народа".

Сначала "антиколомойский закон" должен рассмотреть профильный комитет парламента и лишь затем вынести его на голосование в сессионный зал.

Ранее "Комментарии" сообщали как спасти Украину от дефолта во время карантина.





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