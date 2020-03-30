По требованию президента: Разумков распорядился провести сегодня заседание Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении в понедельник, 30 марта, внеочередного заседания. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба парламента.

"В связи с требованием президента Украины относительно созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента: созвать внеочередное пленарное заседание на 14 час 30 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Среди вопросов, которые рассмотрят народные депутаты, противодействие Covid -19 и обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением болезни.

Кроме того, Рада планирует ввести уголовную ответственность за незаконный вывоз из страны товаров противоэпидемического назначения.

Парламент также рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

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