Земля, банки и новые министры: рада собирается проголосовать скандальные законопроекты

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает еще одно внеочередное заседание парламента. Стало известно, за какие законопроекты будут голосовать депутаты. Повестка дня появилась на сайте Верховной Рады.

Внеочередное заседание должно начаться ровно в 16 часов 30 минут 30-го марта. Это будет уже третье внеочередное заседание за сегодня. Начать его хотят с кадровых вопросов в Кабмине. После провального голосования в обед депутаты попробуют еще раз назначить руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов. Дело в том, что ранее нардепы уволили руководителей ведомств - Илью Емца и Игоря Уманского. А вот для назначения новых министров не хватило по несколько голосов. Возглавить Минздрав должен был Максим Степанов, а Минфин Сергей Марченко. Однако, у них будет вторая попытка получить министерский портфель. Их кандидатуры снова внесли на голосование в парламент.

Затем нардепы перейдут к скандальным законопроектам. Один из них касается функционирования банковской системы. Это именно тот закон, который требует от Украины Международный валютный фонд. Иначе очередного транша Киеву не видать. Закон сделает невозможным возвращение ПриватБанка бывшим владельцам, в частности олигарху Игорю Коломойскому. Из-за этого закон еще называют антиколомойским.

Последний на повестке дня закон о рынке земли. Он вызвал немало споров как в стране в целом, так и внутри парламента. Поэтому не ясно смогут ли депутаты протолкнуть его в турборежиме и проголосовать без масштабного обсуждения во втором чтении.

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