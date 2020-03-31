Парламентские посиделки в разгар пандемии: их последствия и угроза вызвать вспышку коронавируса

Оппоненты действующей власти обвиняют ее в том, что собрав 30 марта на ряд внеочередных сессий сотни нардепов под куполом Верховной Рады (ВР) во время пандемии и карантина, она создала угрозу не только их здоровью и жизням, но и – здоровью и жизням остальных украинцев. Ведь нардепы потом пойдут не на обсервацию, а "в люди". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько аргументированы эти опасения – и каковы могут быть последствия.

"Если действительно есть риски, то нардеп должен остаться дома"

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко считает, что после того, как власти запустили на территорию Украины без всякой обсервации десятки тысяч украинцев, которые возвращались из-за границы (в том числе – из стран, где уже бушевал вирус), вчерашние парламентские посиделки не нанесут особого вреда.

"При этом каждый из депутатов должен быть ответственным и понимать, если действительно есть риски, то он должен остаться дома, – подчеркивает Войченко. – Но не собирать ВР, не работать органу, который фактически является единственным законодательным органом в стране, в этой ситуации, когда нужно принимать быстрые (и не всегда популярные) решения, было бы абсолютно неразумным. Вопрос же качества принятых решений оставил бы пока открытым…"

"В начале заседания все были в масках, а под вечер – уже не все"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что инициатором собрания ВР во внеочередном режиме был президент Владимир Зеленский. Который и сам вчера появлялся в зале заседаний.

"Работали так, что аж антивирусные маски спадали с лиц, – отмечает Манько. – В начале заседания все были в масках, а под вечер – уже не все. А пребывание в закрытом помещении в течение длительного времени ставило под угрозу и тех, кто в масках".

Эксперт напоминает, что нардепы приняли ряд законов, направленных на преодоление распространения вируса (так, на время карантина завозить средства борьбы с вирусом станет легче, а вывозить – запретили, а тот, кто этого не понял – попадет под уголовную ответственность), приняли в первом чтении т.н. "антиколомойский закон" (теперь вернуть ПриватБанк бывшим владельцам не удастся, но не пропал шанс выбить из государства компенсацию в деньгах) и в целом – закон о рынке земли (тема для отдельного разговора).

"Еще сменили министров финансов и здравоохранения, – продолжает Манько. – В ситуации, когда на борьбу с вирусом выделять огромные ассигнования, нашлись заинтересованные лица чтобы контролировать эти деньги. Через руки указанных министров вскоре пройдут миллиарды бюджетных средств и средств МВФ. Кто-то позаботился, чтобы эти руки были приближенными к нему… Так как требования МВФ выполняются, переговоры с фондом будет продолжены с большой перспективой получить транш. Поэтому на время распространения вируса, карантина и стагнации экономики будем с поддержкой. Вместе с тем, госдолг вырастет – и отдавать придется будущей власти. Не хотелось, чтобы землей".

Эксперт уверяет, что переживает за здоровье депутатов.

"Поскольку карантинного режима они, по большому счету, не придерживались, как бы не произошло так, что слуги народа (здесь без кавычек, то есть безотносительно к названию фракций) слягут, атакованы вирусом, – поясняет Манько. – Последствием может быть паралич законодательного органа, что очень нежелательно в такое критическое время. А провести перевыборы в карантин будет невозможно".

"Никогда депутаты не понесут ответственность за свои действия"

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что нардепы должны так же, как и весь народ, работать удаленно. И не посещать Верховную Раду, так как есть риск, что могут быть носителями коронавируса (или стать ими во время заседания) с последующим распространением его в своих округах.

"При этом в мире на данный момент, насколько мне известно, не существует экспертных учреждений, которые бы однозначно доказали, что именно этот человек заразил кого-то. Установить причинно-следственную связь (от кого или от чего произошло заражение) невозможно. Так что никогда депутаты не понесут ответственность за свои действия", – говорит Иван Либерман.

В то же время, подчеркивает доктор права, следует понимать, что глядя на многочасовое заседание сотен депутатов, обычные украинцы могут прийти к выводу, что ситуация в эпидемиологическом плане – не критическая.

"В итоге граждане могут расслабиться, снизить режим самоизоляции, позволив сделать то же самое своим родным и близким, – отмечает эксперт. – А это уже может увеличивать риск распространения коронавируса в Украине".

Ранее "Комментарии" писали о последствиях скандального закона касательно рынка земли.

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