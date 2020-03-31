Нардепы заблокировали подписание закона о рынке земли

В Раде зарегистрированы два постановления об отмене решения относительно закона об открытии рынка земли, за который нардепы проголосовали вчера. Об этом идет речь на сайте парламента.

Так, одно постановление подано внефракционным нардепом Антоном Поляковым, которого ранее исключили из партии "Слуга народа". Документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Аналогичный проект постановления инициировала внефракционная Оксана Савчук. Сейчас документ передан на рассмотрение руководства.

Таким образом, пока эти постановления не будут рассмотрены нардепами, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано и для главы Рады, и для президента Владимира Зеленского.

Напомним, в "Комитете избирателей Украины" подсчитали, что "слуги" стали неохотно голосовать в Раде: поддержали только 7 из 25 законов. Так, раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, тогда как сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства. При этом голосов могло бы не хватить за важные кадровые назначения, которые были приняты лишь при помощи других фракций.

Ранее "Комментарии" проанализировали проголосованный Радой в ночь на 31 марта скандальный земельный закон.

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