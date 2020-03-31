Крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц – экс-министр экономики Милованов

Принятый закон о земле рискует повторить ваучерную приватизацию. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, защитники населения и противники распродажи земли, которые выступают за ограничения на продажу земли юридическим лицам, достигнут противоположного: "крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц". Поэтому, уверен Милованов, следует разрешить покупку земли фирмам и компаниям с самого начала рынка, с 2021, а не с 2024 года.

"Ограничения, которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным. Первые три года юридические лица - компании не смогут покупать землю. Но экономика построена на компаниях", - отмечает экс-министр.

Вместе с тем, возникает возможность для осуществления "серых схем".

"Люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставные лица, - говорится в сообщении. - На этот раз землю могут скупить десятки или сотни подставных лиц, каждое из которых приобретет по 100 га. Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А потому, что такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограничена конкуренция. Значит, сегодняшние владельцы земли не получат справедливую цену и будут вновь обмануты. А громады получат меньше налогов".

Выходом, по мнению Милованова, является предоставление возможности юридическим лицам принимать участие в рынке земли сразу.

Напомним, нардепы заблокировали подписание закона о рынке земли, подав в Раду 2 постановления.

Ранее "Комментарии" проанализировали проголосованный Радой в ночь на 31 марта скандальный земельный закон.

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