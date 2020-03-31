Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.03.2020

BTC/USD

6395.20

ETH/USD

132.06

LTC/USD

38.82

НБУ 31.03.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц – экс-министр экономики Милованов
НОВОСТИ Все новости

Крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц – экс-министр экономики Милованов

Экс-министр Тимофей Милованов сравнил принятый закон о рынке земли с ваучерной приватизацией в 90-х

сегодня, 13:49 545
Автор:

• Таисия Ерохина

Крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц – экс-министр экономики Милованов

Принятый закон о земле рискует повторить ваучерную приватизацию. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, защитники населения и противники распродажи земли, которые выступают за ограничения на продажу земли юридическим лицам, достигнут противоположного: "крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц". Поэтому, уверен Милованов, следует разрешить покупку земли фирмам и компаниям с самого начала рынка, с 2021, а не с 2024 года.

"Ограничения, которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным. Первые три года юридические лица - компании не смогут покупать землю. Но экономика построена на компаниях", - отмечает экс-министр.

Вместе с тем, возникает возможность для осуществления "серых схем".

"Люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставные лица, - говорится в сообщении. - На этот раз землю могут скупить десятки или сотни подставных лиц, каждое из которых приобретет по 100 га. Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А потому, что такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограничена конкуренция. Значит, сегодняшние владельцы земли не получат справедливую цену и будут вновь обмануты. А громады получат меньше налогов".

Выходом, по мнению Милованова, является предоставление возможности юридическим лицам принимать участие в рынке земли сразу.

Напомним, нардепы заблокировали подписание закона о рынке земли, подав в Раду 2 постановления.
Ранее "Комментарии" проанализировали проголосованный Радой в ночь на 31 марта скандальный земельный закон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004775745586&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCrWaBRlk4aCHolEgJgGliKWyJXY794LEzn9bXz-WULeuMkinbMXu-0_G1P4QqIb7Y-oW_rkpUCZccY&tn-str=*F
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...