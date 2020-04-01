Закон о рынке земли «завис»: нардепы подали 5 постановлений об отмене решения Рады

В Верховной Раде Украины заблокировали подписание закона о рынке земли, за который проголосовали нардепы в ночь на 31 марта. На сайте парламента сейчас зарегистрировано пять постановлений об отмене решения.

Так, 31 марта и 1 апреля три постановления подано представителями "Батькивщины" Сергеем Тарутой, Юлией Тимошенко, Иваном Кириленко и Вадимом Ивченко. Отметим, что пока эти постановления не будут рассмотрены нардепами и не отклонены, подписание законопроекта №2178-10 заблокировано и для главы Рады, и для президента Владимира Зеленского.

Напомним, вчера, 31 марта на сайте парламента было два постановления об отмене закона о рынке земли. Одно из них подано внефракционным нардепом Антоном Поляковым, которого ранее исключили из партии "Слуга народа". Аналогичный проект постановления инициировала внефракционная Оксана Савчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что принятый закон о земле рискует повторить ваучерную приватизацию. Такое мнение высказал экс-министр экономики Тимофей Милованов. По его словам, защитники населения и противники распродажи земли, которые выступают за ограничения на продажу земли юридическим лицам, достигнут противоположного: "крупные компании и олигархи скупят землю через подставных лиц".

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