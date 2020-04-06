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В Слуге народа рассказали, когда и зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание

Депутаты Верховной Рады планируют собраться на внеочередное заседание уже на этой неделе.

6 апреля 2020, 10:15 716
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Слуге народа рассказали, когда и зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание

На внеочередное заседание парламента депутаты могут собраться уже 8-го или 9-го апреля. Об этом сообщил Александр Корниенко, Один из лидеров фракции "Слуга народа".

Пока нет ни точной даты, ни даже распоряжения собрать депутатов Верховной рады на внеочередное заседание. Однако, такая необходимость есть, говорит Корниенко. На прошлом внеочередном нардепам не удалось проголосовать изменения в бюджет. Это необходимо, в частности, чтобы направить больше бюджетных средств на борьбу с коронавирусом в Украине. На прошлой неделе голосование провалилось, так как не депутаты не смогли собрать необходимое количество голосов в сессионном зале. 

Вторая попытка проголосовать изменения в бюджет должна состояться уже на этой неделе, считает Корниенко. Поэтому в "Слуге народа" пока рассматривают две возможные даты - 8 и 9 апреля. 

Кроме бюджета народные депутаты должны будут рассмотреть вопрос по пострадавшим отраслям экономики из-за карантина. Парламент должен определиться, как именно можно поддержать их, а некоторых, и вовсе, удержать на плаву. Также Рада может вернуться к так называемому "антиколомойскому" закону. Его на прошлой неделе проголосовали в первом чтении. Впереди - второе. Именно этот закон требует принять МВФ, иначе грозит оставить Украину без очередного валютного транша. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Великобритании депутаты ушли на карантин


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/aleksandr-kornienko-peresmotreli-politiku-1586128353.html
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