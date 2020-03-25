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Парламент Великобритании закрылся, депутаты ушли на карантин

Британский парламент не будет работать как минимум месяц

сегодня, 13:14
Автор:

• Сергей Медведев

Парламент Великобритании закрылся, депутаты ушли на карантин

Депутаты парламента Великобритании приостановили работу законодательного органа в связи с эпидемией коронавируса.

Плановые пасхальные каникулы для депутатов должны были начаться 31 марта, однако, в связи с рисками заражения для политиков, было решено закончить работу на неделю раньше. Само здание парламента уже закрыли для посещений, также уменьшили число депутатов в Палате общин. Их разместили на большем расстоянии друг от друга, чтобы снизить вероятность заражения.

Перед окончательным прекращением работы от Палаты лордов ждут утверждения "чрезвычайных" законов, которые должны расширить полномочия правительства в противодействии эпидемии.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как использовать карантин с пользой, если вы находитесь на самоизоляции.


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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-parliament/uk-parliament-set-to-close-for-at-least-four-weeks-on-wednesday-idUKKBN21C0UG
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