Самоизоляция во время коронавируса: как использовать карантин с пользой

Примерно каждый пятый житель планеты (около 1,7 млрд человек) находится на домашней самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, пишет The Guardian. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто и как в Украине может использовать время карантина с пользой: улучшить свой профессионализм, повысить доходы и так далее.

"Пандемии, экономические и прочие кризисы в эпоху глобализации могут повторяться все чаще"

Самоизоляция во время коронавируса – вызов для всех стран. И он несет в себе экономические убытки как для отдельных граждан, так и для государства в целом, отмечает политолог Максим Джигун.

"Никто к этому готов не был. Мы видим сегодня, как Китай, который и был источником вируса, тяжело боролся с инфекций. Как постиндустриальный Запад испытывает проблемы. Понятно, что еще сложнее Украине, – говорит эксперт. – К новым обстоятельствам у нас не были готовы ни экономика, ни сами граждане, которые не могут себя обеспечить в сложившихся условиях (в первую очередь - в материальном смысле). Но нужно понимать: в современном мире следует быть готовым к разному развитию событий. Пандемии, экономические и прочие кризисы в эпоху глобализации могут повторяться все чаще. И нужно уметь приспосабливаться жить в новых условиях".

По мнению Максима Джигуна, огромной проблемой украинского общества является патернализм (система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют диктовать властям модели их поведения, как публичного, так и частного). Такое себе – ожидание "отцовской руки". Чтобы кто-то пришел и что-то порешал за нас.

"Большинство наших граждан не способны обеспечить себя самостоятельно, приучиться жить в необычных условиях. Они ожидают, что кто-то "сверху" даст указание, обеспечит их существование в трудное время. Это проблема, которая не дает нам самим меняться, сами искать пути выживания в новых обстоятельствах, – считает политолог. – И наиболее стойкими, несмотря на очередной удар по ним карантинными мерами, являются представители малого и среднего бизнеса. Именно эти предприниматели давно поняли, что работать на кого-то (в том числе – на государство) – не панацея. Что в условиях посттоталитарного украинского общества, при отсутствии нормально функционирующей экономической, политической системы, следует рассчитывать на себя. И очевидно, что именно такого рода предприниматели будут первыми, кто сможет приспособиться, перенастроиться – и выстоять в эту бурю".

Наименее способны противодействовать сложившимся обстоятельствам социально-уязвимые слои населения.

"Это студенты, пенсионеры, бюджетники, которые зависят от государств. Во время самоизоляции им сложно что-то сделать. Впрочем, у молодежи как раз больше шансов, ведь ее представители куда более гибки, чем старшее поколение. И могут начать работать онлайн. Предлагать те или иные свои навыки, способности. Развивать в себе новые, – отмечает Максим Джигун. – Подстраиваться под изменчивый рынок, а то и давать ему новые направления. Те, кто может изменить свои знания, напитаться новыми, будут способны использовать эту сложную ситуацию в свою пользу. Ведь, как говорил легендарный премьер Великобритании Уинстон Черчилль, любой кризис – это новые возможности".

"Начинать надо с новых форм получения образования и переквалификации рабочих"

По словам главы общественной организации "Re:Старт", акционера в Банк Юнисон, финансового эксперта Оксаны Чепижко, карантин глобально меняет всю структуру мировой экономики, ускоряя переход на новые формы работы.

"Особенно это касается сферы услуг, которая, например в США дает около 70% ВВП, – подчеркивает Оксана Чепижко. – Дистанционные услуги (доставка пищи, удаленное онлайн-обучение и так далее) становятся реальностью. В этом смысле чем быстрее мы сможем освоить эти формы, тем быстрее и успешнее преодолеем последствия кризиса".

Начинать, по мнению эксперта, надо с новых форм получения образования и переквалификации рабочих.

"Особенно актуально это для наших гастарбайтеров, которые в обозримом будущем не смогут вернуться к прежним условиям работы за рубежом, – считает Оксана Чепижко. – Приблизительно один миллион человек в нашей стране будут фундаментом этих преобразований. И государство должно создать все условия для стимулирования малого и среднего бизнеса, который должен стать флагманом этих изменений".

"Ставьте более глобальные задачи, которые заметно улучшат вашу жизнь"

С введением карантина привычный уклад жизни многих украинцев кардинально поменялся. Карантин и угроза заболевания коронавирусом по всему миру многих пугает. Но это же – и время улучшить себя, свой профессионализм и даже повысить доходы, уверен сертифицированный международный коуч, командный коуч, автор проекта Free Soul (методика выхода на новый уровень личного и профессионального роста) Роман Кириченко.

"Для начала нужно постараться справиться с тревожностью и паникой. Осмыслить и принять ситуацию. И подумать, как использовать время карантина с пользой для себя, – говорит эксперт. – Сделать дела, которые откладывали в долгий ящик (генеральную уборку в шкафу, ревизию в домашней библиотеке и так далее). Подобные "чистки" отлично успокаивают нервы. Плюс – наводят порядок в мыслях и "готовят" вас к следующим – вашим личным – "карантинным" заданиям и целям".

Роман Кириченко советует развивать и закреплять в себе новые полезные привычки, на которые в обычном рабочем графике не было ни времени, ни сил. Это могут быть зарядка, занятия английским он-лайн, многое другое. А потом можно переходить и на новые уровень.

"Ставьте более глобальные задачи, которые заметно улучшат вашу жизнь. Продумайте и запишите пошаговый план, как добиться желаемого, – советует коуч. – Я много работаю с бизнесменами и отмечу, что часто люди бизнеса ставят цель получения дополнительно дохода. Не только от основного дела, но и от второстепенных. Такая цель особенно актуальна в эпоху кризиса – когда основной бизнес может просесть или закрыться вовсе".

Практически все подобные цели можно осуществить, уверяет Роман Кириченко. Просто нужно уделять этому время и планировать свои шаги. Эксперт также советует представить, что вы уже достигли поставленной цели. Ощутить эмоции, подумать о том, как изменилась ваша жизнь. Это, по словам коуча, поможет вам двигаться быстрее и окончательно убедиться в том, что направление выбрано правильно.

Что до практических советов (как настроиться на конструктив и провести карантин с пользой для личностного роста), то Роман Кириченко дает следующие:

1. Принять ситуацию такой, какой она есть. Так сложились обстоятельства – и изменить их мы не в силе. Так что нужно планировать жизнь в рамках сложившейся ситуации.

2. Всегда помните, что вы не один. Подумайте: кто вам может помочь в данный момент, как можно разделить участь с друзьями или родными. Старайтесь больше общаться с конструктивными и рассудительными людьми, продумывать общие действия, партнерство.

3. Если вы работаете во время карантина, по возможности, ограничьтесь 4-6 часами. Также важно оборудовать удобное рабочее место.

4. Стройте четкие планы на следующий день. А вечером подводите итоги и анализируйте – всего ли достигли. Осознавайте, что именно вы руководите своей жизнью и при желании способны сменить ее вектор.

5. Оставляйте время для отдыха. Поймите, что вам приносит наибольшую радость – и создавайте условия для присутствия этого в вашей жизни. Наполняйте жизнь тем, что вам нравится (займитесь танцами, слушайте музыку или устройте просмотры лучших комедий). Когда в жизни присутствует радость, проблемы решаются легче и быстрее.

Ранее "Комментарии" публиковали рекомендации психологов о том, как не поддастся панике во время карантина.

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