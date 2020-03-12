Как не поддаться панике во время карантина из-за коронавируса: рекомендации психологов

В Украине со вчерашнего дня объявлен карантин и другие противоэпидемиологические меры, которые должны ограничить распространение коронавирусной инфекции в нашей стране. Эту новость украинцы восприняли по-разному, тем более, ежедневно получая массу информации о коронавирусе не всем удается сохранять внутреннее равновесие и не зацикливаться на этой теме. "Комментарии" узнали у психологов, что или кто поможет вам не поддаваться панике во время карантина.

"Окружить себя единомышленниками и мыслить рационально"

Как рассказала кандидат психологических наук Светлана Арефния, паника – это прежде всего психологическая и телесная реакция организма на резкое изменение ситуации, а также на обеспечение безопасности. Поэтому у людей, в первую очередь, включаются эмоции.

"Если человек начинает идти за своими эмоциями, то это приводит к панике и только усугубляет ее. Поэтому первая рекомендация – не поддаваться эмоциям, а включить рациональную свою часть, - говорит психолог. - Сделать это получается не у всех, потому что есть характерологические индивидуальные особенности у каждого. Поэтому важно окружать себя единомышленниками – вторая рекомендация. То есть, теми, кто не станет подогревать панику, а будет спокойным, рассудительным".

По словам специалиста, стоит трезво оценить ситуацию и разложить все по полочкам: узнать, какие симптомы заболевания, заботиться о своем здоровье и при желании собрать "тревожный чемоданчик".

"Можно минимально обеспечить себе спокойствие. Например, знать, что у вас есть аптечка (с антибиотиками, жаропонижающими), продукты на экстренный случай (хотя к апокалипсису вы все равно подготовиться не сможете, поэтому рассуждайте трезво). Для того, чтоб успокоить себя, то можете купить килограмм крупы или сахара, тех продуктов, которые у вас обычно есть дома", - рассказала Арефния.

Психолог добавляет, что важно находиться в кругу близких людей, которые могут улучшить ваше настроение, переключиться с проблемы. Поскольку человек больше всего "накручивает" себя в одиночестве.

"Не спасать от коронавируса весь мир и ограничить пользование соцсетями"

Заведующий кафедрой психологии Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского ХАИ, кандидат психологических наук, доцент Максим Жидко предлагает разделять реальную биологическую эпидемию вируса и ту психическую эпидемию, которая творится в виртуальном пространстве.

"Чем человек по уровню развития своей психики является более подверженным психическому заражению, тем больше он подпадает под ту эмоцию, которая разгоняется, прежде всего, в социальных сетях. Там – "каждый суслик агроном", каждый считает своим долгом рассказать о том, что и как происходит с коронавирусом, какие надвигаются апокалиптические перспективы и подобное", - поясняет психолог.

Если человеку хочется сохранить голову, рассказывает Жидко, то, в первую очередь, ему лучше всего изолировать себя от виртуального пространства. Или хотя бы критически оценивать получаемую информацию.

"Если при биологическом вирусе первое правило – это гигиена телесная, то в случае психического вируса – это правила гигиены информационной", - подчеркнул психолог.

Жидко призвал выполнять рекомендации тех людей, которые в данной теме разбираются лучше. То есть, прислушиваться не к политикам или чиновникам, а получать информацию от ученых и медиков. Кроме того, психолог рассказал о важном правиле, которое действует, и при землетрясениях, и при войнах, и при эпидемиях.

"Правило состоит в том, что нужно определить то, на что мы можем повлиять в этой ситуации и то, на что мы не можем повлиять, - объяснил Жидко. – К первому можем отнести спокойствие нашей семьи, выполнение всех необходимых гигиенических функций. А, например, на распространение коронавируса в Италии, Китае, за границей мы повлиять не можем. И победить коронавирус во всем мире – тоже не получится, поскольку у нас нет достаточно ресурсов для этого".

Психолог добавляет, что любой вирус – это вызов нашей иммунной системе.

"Если посмотреть статистику, то вы увидите, что дети до 9 лет вообще не умирают, а самый высокий уровень смертности у пенсионеров. Следовательно, эта ситуация – хороший момент для того, чтобы задуматься, насколько вообще я занимаюсь своим здоровьем, делаю зарядку, правильно питаюсь, когда был последний раз у врача", - рассказал Жидко.

Поэтому психолог рекомендует заняться своим здоровьем, потратив на это время вместо того, чтобы беспокоиться о коронавирусе.

"Протестируйте реальность и займитесь делом"

Психолог, руководитель Психологического центра ALTERA Ольга Королик советует прежде всего протестировать реальность.

"Как это сделать? Спросите себя "Как я себя чувствую?" Если все хорошо, это повод порадоваться за себя, но никак не паниковать. Это же касается родных и близких. Если они себя чувствуют хорошо, то у вас все отлично! – говорит специалист. - Вспомните, сколько было паники, когда были другие типы вируса (свининой, птичий), было ли когда-то такое, что вам не было что есть? Думаю, что нет. Если проверить запасы еды среднестатистического украинца, то из дому месяц можно не выходить!"

Кроме того, Королик советует изучить простые правила личной гигиены и рассказать об это своим детям. При этом важно не пугать детей, а спокойно объяснить ребенку, что сейчас очень важно мыть руки чаще и не касаться руками лица. Главное, отмечает психолог, говорить об этом спокойно, а не дрожащим голосом.

А еще Королик предлагает перестать читать новости.



"От того, что вы будете знать сколько человек заболело, в вашей жизни ничего не изменится, кроме уровня вашей тревоги. Она будет повышаться, а иммунитет будет падать. А он сейчас вам нужен, - поясняет психолог. - Помните, что от болезни до смерти – целый путь. Не все, кто заболевают – умирают. В автокатастрофах каждый день умирает больше людей. Посмотрите статистику".

Напоследок психолог посоветовала помнить, что человек в панике делает много того, что можно было бы не делать.

"Займитесь делом! Работайте, учитесь, читайте, развивайте и чаще говорите своим близким, как вы их любите! Это улучшает настроение!" - призвала Королик.

Ранее "Комментарии" писали, что предприимчивые украинцы решили подзаработать на "коронавирусной панике": в сети продают не только маски "от коронавируса", а и "надежные щитки", или же предлагают установить дома "систему очистки воды, которая убивает коронавирус".

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