«Коронавирусные объявления»: в сети продают генератор тумана, антивирусные свечи и мастер-класс по выживанию

Пока "китайская" лихоманка распространяется по миру, а в Украине ввели противоэпидемиологические меры, предприимчивые украинцы решили подзаработать на "коронавирусной панике". "Комментарии" изучили самые популярные и необычные объявления на тему коронавируса на онлайн-доске OLX.

К первой категории "коронавирусных" объявлений в сети можно отнести предложения о продаже товаров, так или иначе связанных с коронавирусом (к примеру, "антикоронавирусные" свечи или тематические брелки). Вторую группу составляют объявления, в которых граждане "пиарятся" на коронавирусе, упоминая о нем в описании услуги или товара.



Товары: маски, санитайзеры и "генератор тумана"

Одним из популярных товаров является антисептик, стоит от 55 до 350 грн. Можно найти и "прямо из Китая, единственный помогающий от вирусов антисептик", и "антисептик объемом 1 литр для всей семьи", и "дезинфектор-убийцу коронавируса". Конечно же, продаются в сети и респираторные маски: в объявлениях обязательно стоит пометка "коронавирус", иногда указывают "степень защиты", к примеру, некоего 3 уровня. Стоит "защита" 35-500 грн. Если же маски вам будет недостаточно, то можно купить "защитный щиток" за 200 грн. Или же предлагают приобрести за 350 грн антибактериальную свечу: "американского производства, убивает бактерии в воздухе, помогает избавиться от вирусов", а еще ее "хорошо использовать в помещениях со скоплениями людей". Пожалуй, один из самых необычных товаров на доске объявлений - генератор тумана для обработки от коронавируса за более 53 000 грн, его надо использовать для помещений и открытых площадей. Возможно, кто-то мечтает подвесить на связку ключей тематический "коронавирусный" брелок, так вот, и такое продается. Цена вопроса – 35 грн. А за 40 грн можно купить книгу о вирусе-убийце, правда, у нее возрастное ограничение (16+). Если вы мечтает "увидеть коронавирус первым", то предлагается купить микроскоп за 900 грн. Еще один украинец продает дом, но непростой, а "лучший от коронавируса".