Названа дата внеочередного заседания в парламенте

Внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится в четверг, 9 апреля. Это прогнозирует народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Скорее всего, заседание внеочередное состоится в этот четверг", - заявила народный депутат в эфире политического телешоу.

В то же время народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз отметила, что пока никакой официальной информации о проведении внеочередного пленарного заседания парламента нет.

"К сожалению, пока нет никакой четкой информации о готовности проведения соответствующего внеочередного заседания в этот четверг", - указала оппозиционный полиик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что другой нардеп от монобольшинства "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозировал сбор парламента 8 или 9 апреля, а также разъяснил, что именно будут рассматривать народные избранники.

На прошлом внеочередном нардепам не удалось проголосовать изменения в бюджет. Это необходимо, в частности, чтобы направить больше бюджетных средств на борьбу с коронавирусом в Украине. На прошлой неделе голосование провалилось, так как не депутаты не смогли собрать необходимое количество голосов в сессионном зале.

Вторая попытка проголосовать изменения в бюджет должна состояться уже на этой неделе, считает Корниенко. Поэтому в "Слуге народа" пока рассматривают две возможные даты - 8 и 9 апреля.

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