В Раде рассмотрят законопроект об основаниях для прогулов парламентариев

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Комитет Верховной рады по вопросам предотвращения коррупции рассмотрит законопроект №2328 об основаниях для народного депутата, чтобы отсутствовать на заседании парламента. Об этом сообщается в самом документе на сайте Рады.
Указанный норматив будет рассмотрен 7 апреля в режиме видеоконфренции.
"Проекты нормативно-правовых актов, которые нуждаются в дополнительной правовой оценке... Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях Верховной рады или заседаниях комитетов ВРУ (р.№2328, н.д. О.Качура, Шуфрич)", - указано в законопроекте.
Отметим, что ранее комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины рекомендовал парламенту отклонить законопроект о внесении изменений в Регламент по поводу оснований для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 9 апреля, где состоится вторая попытка голосования за бюджет.
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