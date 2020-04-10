Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.04.2020

BTC/USD

6875.83

ETH/USD

158.37

LTC/USD

42.21

НБУ 10.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады: какие вопросы планируют обсудить
НОВОСТИ Все новости

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады: какие вопросы планируют обсудить

Внеочередное заседание парламента состоится в ближайший понедельник

сегодня, 18:02
Автор:

• Татьяна Веремеева

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады: какие вопросы планируют обсудить

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в понедельник, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что парламент соберется на внеочередное заседание согласно требованию президента Владимира Зеленского.

Ранее Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook сообщил, что во время заседания Верховной Рады в понедельник планируется рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год, а также других законопроектов, которые сейчас в приоритете.

Ранее "Комментарии" писали, что самым спорным во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины, прошедшего в начале прошлой недели, был законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Его приняли во втором чтении в ночь на 31 марта. Но не факт, что "земельный рынок" откроется, а закон – заработает. Многочисленные политики и эксперты все чаще переключают внимание с самого законопроекта на его перспективы, ведь документ до сих пор не подписан президентом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...