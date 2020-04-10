Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады: какие вопросы планируют обсудить

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в понедельник, 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады.
Отмечается, что парламент соберется на внеочередное заседание согласно требованию президента Владимира Зеленского.
Ранее Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook сообщил, что во время заседания Верховной Рады в понедельник планируется рассмотрение изменений в государственный бюджет на 2020 год, а также других законопроектов, которые сейчас в приоритете.
Ранее "Комментарии" писали, что самым спорным во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины, прошедшего в начале прошлой недели, был законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Его приняли во втором чтении в ночь на 31 марта. Но не факт, что "земельный рынок" откроется, а закон – заработает. Многочисленные политики и эксперты все чаще переключают внимание с самого законопроекта на его перспективы, ведь документ до сих пор не подписан президентом.
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