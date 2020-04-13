Сегодня в Раде: к чему готовятся депутаты

Сегодня, 13 апреля, запланировано внеочередное заседание Верховной Рады (ВР). Уже известно, что именно собираются рассмотреть. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что и почему могут утвердить или "прокатить", а также – есть ли шанс, что вдруг всплывает что-то такое, чего нет в повестке дня (как вышло с банковским и земельным законами в прошлый раз).

"Чего-то нового не будет"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает маловероятным, что в повестке дня может "всплыть" что-то новое.

"Таким мог бы быть "антиколомойский закон" (о невозможности возврата национализированных банков бывшим владельцам). Но там ко второму чтению внесли более 16 тысяч правок. И нужны долгие дискуссии, – отмечает эксперт. – Пока нет ясности, решатся ли в Раде идти "по беспределу", голосуя правки пакетами. Или будут договариваться об отзыве правок их авторами. Вносить изменения в регламент, которые позволили бы протянуть этот документ, вряд ли есть смысл: ведь они начнут действовать лишь для новых законопроектов".

Что касается того, что внесено в повестку дня, Игорь Петренко не сомневается, что все 13 постановлений об отмене результатов голосования касательно открытия рынка сельхозземли будут отклонены. После чего спикер ВР Дмитрий Разумков получит возможность подписать закон и передать его на подпись президенту.

Также эксперт прогнозирует принятие парламентом законопроектов, внесенных в повестку дня: об усилении ответственности за поджог лесов; об усовершенствовании системы органов Антимонопольного комитета; о национальной инфраструктуре геопространственных данных (дополнение к рынку земли); связанных с предотвращением распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

"Наибольшие проблемы будут с законопроектом №3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки), – считает Игорь Петренко. – Понятно, что если бы не достигли определенных договоренностей, его бы не выносили на голосование. Но непонятно, какие именно договоренности заключены. И не изменят ли их в последний момент. Тянуть с принятием этого закона нельзя. Коронавирус бушует, бюджет точно нужно переписывать. Власть и так демонстрирует слабость, до сих пор не приняв соответствующих решений. Тому же главе Офиса президента Андрею Ермаку это важно, чтобы доказать свою значимость и перебить скандал о якобы торговле должностями. Все заинтересованные лица будут стараться, чтобы изменения прошли. Вот только заинтересованность у каждого – своя".

Так, по словам представителя МЦПИ, ходят слухи, что изменения, которые уже стали достоянием общественности, опять претерпели метаморфозы.

"Урезание определенных бюджетных программ отразится на рейтинге тех или иных политсил в целом и депутатов (особенно мажоритарщиков) в частности, – поясняет Игорь Петренко. – Так что не исключаю, что будут подводные камни, способные вызвать сопротивление как внутри монобольшинства, так и среди других фракций и групп. И всё же, изменения примут. Возможно, не всем монобольшинством "Слуги народа", но – с помощью фракций "Европейская солидарность", "Голос", ряда внефракционных нардепов. Могут быть задержки, консультации. Но, думаю, секвестр бюджета в понедельник состоится".

"Ударим по бюджетникам"

Политолог Андрей Золотарев считает, что секвестр бюджета произойдет под диктовку олигархов и политиканов.

"Не находя консенсус с проколомойской частью монобольшинства, представители СН вынуждены искать союзников для принятия пересмотра бюджета, – отмечает эксперт. – Это будут и фракции, и мажоритарщики, в том числе из депутатских групп. У всех – свои аппетиты. Как же "птенцы соросова гнезда" – представители партии "Голос". Они, напомню, выступали против урезания сумасшедших зарплат членов наблюдательных советов (на чём настаивал президент). Или как те же нардепы порошенковской "Европейской солидарности", которые отстаивают миллионы на "Музей Небесной Сотни", тогда как у нас впору закладывать деньги на музей жертв коронавируса. Из-за такой циничной позиции ряда нардепов, секвестр проведут по старой схеме: нужное – урежем, ненужное – оставим".

По мнению Андрея Золотарева, под удар попадут бюджетники и социально незащищенные слои населения.

"Урезать будут статьи, которые никто не может пролоббировать. По традиционной схеме. По ходу где-то закладывая удобные "хотелки". И вот в таком виде, сверстанный под диктовку олиграхов и политиканов, секвестр будет принят, – считает политолог. – При этом я слышал возражения, в том числе от представителей монобольшинства, которые заявляли, что социалку под нож пускать нельзя. Это ведь однозначно приведет к политическому удару по СН, в том числе в свете местных выборов или возможных досрочных парламентских. Но другие политсилы поняли, на какой политической растяжке находится партия власти и президент. И этим пользуются".

Постановления, оспаривающие голосование по "земельному закону", скорее всего, успешно провалят, предполагает Золотарев. И закон будет подписан.

"Внепланово может "всплыть" еще один требуемый МВФ закон, известный как антиколомойский или банковский. Без этого не будет траншей, а без них много чего может не быть, – отмечает эксперт. – И хоть в повестке дня его нет, это не значит, что он не выпрыгнет после того, как проголосуют всё остальное. Ну, как это было в прошлый раз – и с ним, и с земельным… Правда, огромное количество правок делает нереальным принятие антиколомойского закона без нарушений регламента. Его потом легко смогут обжаловать в Конституционном суде. Но, может, в этом и есть план? Типа – об этом мы подумаем завтра, а сейчас главное предъявит МВФ как бы принятый в целом закон. Чтобы нам "позолотили ручку" траншем".

"Правкам в бюджет - быть"

Политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA Екатерина Одарченко считает, что голосования будут длинными и непростыми. Но правки в бюджет, равно как ряд других законов – утвердит.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что планируют создать Фонд борьбы с коронавирусом. А 11 апреля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3279-д об изменениях в бюджет в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией. Среди прочего там указано, что на данный Фонд намерены выделить 64,7 миллиарда гривень. Приводится и таблица, согласно которой доходы бюджета предлагается сократить с 1,096 триллиона гривень до 975,8 млрд грн (минус 82 млрд грн), а расходы увеличить с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн (плюс 120,2 млрд грн). Думаю, придется немало сил потратить, поясняя, почему именно те или иные статьи попали под сокращения ради перераспределения средств", – отмечает эксперт.

Сложности Екатерина Одарченко предвидит и с законопроектом №3132 о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины по поводу совершенствования системы органов АМКУ.

"В кризисные период некоторые отрасли страдают, а некоторые становятся весьма прибыльными, – поясняет политтехнолог. – А потому не исключена определенная лоббистская дискуссия именно в рамках законопроекта об АМКУ, который может дать монополистам по рукам".

Точно, по мнению Екатерины Одарченко, примут законопроекты, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID 19) и на поддержку украинской экономики и социально незащищенных слоев населения.

Напомним, что 30 марта на третьем внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект, который предусматривает невозможность возврата национализированных банков бывшим владельцам.

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