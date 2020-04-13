Медиаэксперт Шарий оценил работу ОПЗЖ по противодействию продаже земли

Блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий высоко оценил усилия ОПЗЖ в вопросе противодействия продаже земли. Он считает, что представители политической силы грамотно и последовательно отстаивают свою позицию, о чем рассказал в интервью телеканалу Newsone.

В частности, Шарий одобрительно отзывается о работе народного депутата Нестора Шуфрича, который отстаивал в парламенте каждую поправку к земельному закону, которую подала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Не думал, что скажу что-то хорошее про ОПЗЖ. Что вижу сейчас – тот же Нестор Шуфрич один зачитывает поправки. Это круто", - сказал блогер, который ранее не раз критиковал ОПЗЖ также, как и другие политические силы.

Напомним, что ранее председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что если бы фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не выступала против законопроекта о рынке земли, то он был бы проголосован еще в 2019 году. ОПЗЖ внесла 3299 правок и добивалась того, чтобы каждую из них рассмотрели в сессионном зале независимо от результата текущего голосования.

Когда же закон был проголосован, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук объяснил, почему другие депутаты пошли на этот шаг.

"Всемирный Банк требует принять законы, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуру продажи земли, в том числе государственной, а также ограничат безвозмездную передачу земли (перевожу: Всемирный банк требует прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного и дачного строительства, что предусмотрено земельным законодательством)", - отметил Медвечук. И добавил: "Реально же речь идет о провале земельного закона сразу после его принятия. Вряд ли Всемирный банк отступится от своих пожеланий, а фактически – требований, которые наверняка разделяет и МВФ. Так что перспектива получить от этих институций до $10 млрд стала еще более призрачной".

Как подтверждение этих слов, уже через несколько дней постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что рекомендует прислушаться к позиции Всемирного Банка.

Ранее "Комментарии" писали о том, что нардеп Гончаренко предложил Зеленскому вернуться в "Вечерний квартал".

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