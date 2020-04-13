Гончаренко - Зеленскому: "Если ты от жизни от своей устал, может быть вернешься в свой "Вечерний квартал"?

Сегодня на заседании парламента в отношении проекта о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", слово за трибуной взял скандальный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который уже традиционно резко раскритиковал действующую власть.

Так, по мнению Гончаренко, "латать дыры" в государственном бюджете нужно не за счет образования и культуры, а "затягивая пояс" служащим в парламенте, правительстве и Офисе украинского гаранта.

"Давайте "затягивать пояса" все вместе, - призвал с трибуны одесский депутат. - Верховная Рада - минус, Кабинет министров - минус, силовики - минус, а вот культуру, образование, местные проекты и бюджеты максимально сберечь".

Также Гончаренко упомянул пятничное выступление главы государства Владимира Зеленского, который пообещал урезать зарплаты всем чиновникам до 10 минимальных зарплат.

"И как всегда соврал. Потому что ограничим, но максимум один-два месяца, а наш законопроект предусматривает ограничение зарплат до конца года. Потому что получится, что до карантина получали сотни тысяч гривен, потом два месяца - 47 тысяч, а потом снова сотни тысяч в месяц. Это социальная справедливость, скажите пожалуйста?", - возмущается политик.

По итогам своего пламенного выступления Алексей Гончаренко решил обратиться к президенту Зеленскому словами, которые сам лидер нации неоднократно исполнял во времена своей карьеры артиста популярного комедийного телешоу.

"В том же обращении Зеленский сказал: "Я устал". Знаете, в этом ключе хочу обратиться к господину президенту от себя и миллионов своих соотечественников цитатой современных классиков: "Если ты от жизни от своей устал, может быть вернешься в свой "Вечерний квартал"?, - заключил он в опале, чем вызвал немногочисленные аплодисменты от своих соратников по фракции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это уже не впервые, когда Алексей Гончаренко призывает президента Владимира Зеленского уйти в отставку.

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