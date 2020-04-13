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Рада разблокировала закон о рынке земли

Предложения об отмене голосования по рынку земли не набрали голосов депутатов

сегодня, 16:51
Автор:

• Сергей Медведев

Рада разблокировала закон о рынке земли

Депутаты Верховной Рады разблокировали законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законопроект приняли ночью 31 марта. За документ проголосовали 259 нардепов — в поддержку выступили депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и несколько внефракционных.

После голосования в парламенте было зарегистрировано 13 предложений об отмене голосования. Согласно регламенту, спикер Дмитрий Разумков не мог отправить документ на подпись президенту.

На внеочередном заседании Рады 13 апреля ни одно из предложений не набрало необходимых голосов. Соответственно, все блокирующие постановления отменены и законопроект готов к подписанию.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, сколько стоит гектар земли в Украине.


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Источник: https://lb.ua/news/2020/04/13/455219_rada_razblokirovala_podpisanie.html
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