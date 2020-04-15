Внеочередное заседание Верховной Рады 16 апреля: рассмотрят изменения в регламент и оборонные закупки

Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет завтра, 16 апреля, в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады на официальном сайте.

Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5P между Украиной и Европейским инвестиционным банком, законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

А также законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и законопроект об оборонных закупках.

Решение об изменении регламента принимают для ускорения рассмотрения так называемого антиколомойского закона, к которому подали рекордные 16 тысяч поправок. Этот законопроект запретит возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Как сообщал портал "Комментарии", Элизабет Уоррен поддержала демократа Джо Байдена в президентской гонке в США.

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