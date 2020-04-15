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Внеочередное заседание Верховной Рады 16 апреля: рассмотрят изменения в регламент и оборонные закупки

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание уже завтра в 13:00

сегодня, 22:04
Автор:

• Антон Корнилов

Внеочередное заседание Верховной Рады 16 апреля: рассмотрят изменения в регламент и оборонные закупки

Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет завтра, 16 апреля, в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады на официальном сайте.

Народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5P между Украиной и Европейским инвестиционным банком, законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

А также законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и законопроект об оборонных закупках.

Решение об изменении регламента принимают для ускорения рассмотрения так называемого антиколомойского закона, к которому подали рекордные 16 тысяч поправок. Этот законопроект запретит возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Как сообщал портал "Комментарии", Элизабет Уоррен поддержала демократа Джо Байдена в президентской гонке в США.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/191959.html?fbclid=IwAR1I3KIOfNnZTFCINRSbadp4d7jXkwe--Z2F1r8BRMDVqDU316yixDpFj9w
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