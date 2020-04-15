Элизабет Уоррен поддержала демократа Джо Байдена в президентской гонке в США

Сегодня, 15 апреля, сенатор Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом сенатор Элизабет Уоррен сообщили на своей официальной странице в Twitter.

Она рассказала, что Джо Байден показал себя как лидер, и считает его лучшим кандидатом от Демократической партии для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом и для движения государства вперед.

По словам Уоррен, в этот кризисный момент для США особенно важно, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее и эффективное правительство. Также она добавила, что Джо Байден помогал США восстанавливаться, поэтому поддержала его на посту президента США.

Ранее кандидатуру Джо Байдена поддержали его бывшие конкуренты от Демократической партии Пит Буттиджич, Берни Сандерс, Майкл Блумберг и даже бывший президент США Барак Обама. Демократы изначально планировали объединиться ради одной общей цели — победы над действующем президентом-республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года.

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