В Слуге народа рассказали, как будут бороться со спамом поправок к законам

В Слуге народа собираются бороться со спамом поправок к различным законопроектам. Для этого депутаты хотят уже сегодня во время внеочередного заседания парламента изменить регламент, сообщила в эфире одного из украинских телеканалов нардеп Галина Янченко.

Новый регламент должен разрешить депутатам рассматривать законопроект по особой процедуре, если возникнет подозрение, что коллеги умышленно блокируют голосование своими многочисленными поправками к документу.

"Это создание новой процедуры. Но применять ее будут лишь в том случае, если будет явно видно, что законопроект ко второму чтению забрасывают спам-поправками", - говорит Янченко.

В таком случае депутатам могут запретить настаивать на каждой своей поправке.

Объяснила Галина Янченко и как будут определять, какие из поправок являются спамом, а какие нет. Например, если ко второму чтению нардепы подали больше 500 правок, либо же их количество в 5 раз выше, чем количество статей, - это уже повод задуматься. Но даже в таком случае парламент сам может решить, идти по полной процедуре рассмотрения или выбрать специальную.

Напомним, что к так называемому "антиколомойскому" закону о банках депутаты подали более 16 тысяч правок, что больше, чем количество слов в самом документе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!