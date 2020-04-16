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В Слуге народа рассказали, как будут бороться со спамом поправок к законам

Депутаты хотят изменить регламент Верховной Рады, чтобы остановить спам поправок к различным законопроектам, - Галина Янченко.

сегодня, 08:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Слуге народа рассказали, как будут бороться со спамом поправок к законам

В Слуге народа собираются бороться со спамом поправок к различным законопроектам. Для этого депутаты хотят уже сегодня во время внеочередного заседания парламента изменить регламент, сообщила в эфире одного из украинских телеканалов нардеп Галина Янченко. 

Новый регламент должен разрешить депутатам рассматривать законопроект по особой процедуре, если возникнет подозрение, что коллеги умышленно блокируют голосование своими многочисленными поправками к документу. 

"Это создание новой процедуры. Но применять ее будут лишь в том случае, если будет явно видно, что законопроект ко второму чтению забрасывают спам-поправками", - говорит Янченко. 

В таком случае депутатам могут запретить настаивать на каждой своей поправке. 

Объяснила Галина Янченко и как будут определять, какие из поправок являются спамом, а какие нет. Например, если ко второму чтению нардепы подали больше 500 правок, либо же их количество в 5 раз выше, чем количество статей, - это уже повод задуматься. Но даже в таком случае парламент сам может решить, идти по полной процедуре рассмотрения или выбрать специальную. 

Напомним, что к так называемому "антиколомойскому" закону о банках депутаты подали более 16 тысяч правок, что больше, чем количество слов в самом документе. 


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Источник: https://www.5.ua/polityka/u-sn-rozpovily-iak-planuiut-zminyty-rehlament-rady-stosovno-pravok-212837.html
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