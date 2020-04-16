Регламентом по правкам: удастся ли депутатам протащить закон о банках

Сегодня, 16 апреля, состоится внеочередное заседание Верховой Рады (ВР) Украины. Будет рассмотрен ряд законопроектов, в частности – изменения в регламент ВР для возможности принятия т.н. антиколомойского (банковского) закона.

Напомним, что законопроект № 2571-д (он же – аниколомойский или банковский) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы был принят 30 марта за основу. В нем прописан запрет возврата прежним владельцам национализированных банков, а также запрет возвращения на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. Принятие этого закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения Украиной новой кредитной программы.



Ряд экспертов утверждает, что в закон внесли нормы, позволяющие "рейдерить" банки – "отжимать" их фактически беспрепятственно. При этом НБУ якобы получает мощнейшие рычаги влияния на ситуацию, а суды становятся "пустышкой".

Между первым и вторым чтением к законопроекту поданы рекордные около 16,5 тысячи правок. Это делает невозможным принятие его в ближайшее время без изменений в закон о регламенте работы ВР.

"Законопроект против частной собственности"

Политический аналитик Сергей Лозовский подчеркивает, что закон, вокруг которого сейчас ломается столько копий, стоило бы назвать не "антиколомойским" или "банковским", а – законом против частной собственности.

"Вне зависимости от того, кто воодушевляет нардепов на принятие этого бреда, документ в таком виде разрушает основы свободного мира и предпринимательства, – отмечает аналитик. – Согласно прописанным там "нормам", кто-то (в нашем случае – с помощью НБУ), вне решений суда, может лишить вас какой-то собственности. И вы не можете это даже толком оспорить. Пока вообще не ясно, есть ли возможность добиться хоть какой-то компенсации за то, что у вас попросту "отожмут" тот же банк, те же вклады и так далее".

Лозовский не видит ничего удивительного в том, что подобные "ляпы" (неосознанно, а скорее всего – осознанно) попали в закон, ради принятия которого нардепы готовы переформатировать регламент.

"Стоит ли удивляться, если наши парламентарии гордо надевают на себя футболки с надписью "Имею право на ошибку". Как бы защищая преподавателей, которые делают "ляпы" во время онлайн-уроков. Но ведь нужно понимать, какую должность ты занимаешь! Вряд ли кто-то из нардепов, напяливших на себя такие футболки, порадовался бы, увидев в таких же, к примеру, врача, к которому пришли на прием, – говорит политэксперт. – Что касается намерений парламентариев переосмыслить регламент… Я и раньше говорил, что их нездоровый энтузиазм в принятии незаконных решений всё время упирался в бесконечное нарушение регламента. И самый простой вариант был – отменить регламент. Нет закона – нет нарушений. И сегодня, к сожалению, "слуги народа" могут принять любое решение".

При этом, подчеркивает Сергей Лозовский, та же надпись о праве на ошибку, равно как множащиеся нарушения закона со стороны власти, натолкнули на мысль о другой надписи.

"Украинцам пора выпускать футболку с надписью "Без права на ошибку". Та ошибка, которую мы совершили в прошлом году, приведя к власти этих людей, должна быть исправлена, – уверен эксперт. – Причем исправлена в кратчайшие сроки, пока есть еще мы – те, кто может надеть ту саму футболку – "Без права на ошибку".

"Тезис о рейдерстве является манипулятивным"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что переформатировать регламент удастся, если получится найти компромисс с рядом оппозиционных депутатов (1-2 оппозиционных фракций + 1 депутатская группа).

"Необходимо 20-30 дополнительных голосов, – поясняет политолог. – Может быть, хватит и 15-ти. Компромисс может касаться только ускоренной процедуры рассмотрения поправок к законопроектам, по которым подано огромное число поправок (например, более 1000). Без соответствующих изменений регламента нормальная работа парламента и весь законодательный процесс будет под постоянной угрозой срыва из-за использования грязной технологии спамовых поправок".

Если примут изменения к регламенту, это позволит принять и антиколомойский закон, уверен Фесенко. А это, в свою очередь, позволит восстановить сотрудничество с МВФ и получить от Фонда антикризисную программу финансирования.

"Тезис о рейдерстве банков я считаю манипулятивным аргументом противников этого закона, – отмечает эксперт. – Данный закон касается уже национализированных банков (поэтому термин рейдерства некорректен), в которые вложено финансирование государства. И было бы несправедливо возвращать бывшим владельцам банки, в спасение и рекапитализацию которых государство вложило миллиарды долларов. Главным образом это касается ПриватБанка".

"Ловушка для депутатов"

Изменения регламента уже назрели, потому что все видят, как с помощью внесения правок можно парализовать работу ВР. Сейчас или позже, но эту проблему придется решать, уверен политолог Кирилл Сазонов.

"А вот законопроект про регулирование банковской сферы, под который и меняют регламент, стал фактически ловушкой для депутатов. И он несет угрозу не столько Коломойскому, сколько всей банковской системе Украины, – отмечает Сазонов. – Если депутаты примут этот закон, они дадут власти рычаги давления на банки, вплоть до рейдерских захватов. В ситуации, когда именно через банки иностранцы смогут покупать землю – это трудно назвать случайной ошибкой".

Если же закон не примут, мы останемся без кредита МВФ и рискуем получить к осени дефолт, поясняет политолог.

"Так что законопроект прописали таким образом, что Украина проигрывает в любом случае", – резюмирует Сазонов.

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