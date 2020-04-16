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Депутаты Верховной Рады изменили регламент

Изменения в регламент будут действовать на временной основе

сегодня, 15:28
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты Верховной Рады изменили регламент

Депутаты Верховной Рады изменили регламент работы. Соответствующий законопроект получил поддержку 242 народных избранников.

Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, после вступления закона в силу, Рада внесет поправку о том, что изменения в регламент носят временный характер и будут действовать на периол карантина и еще месяц после его окончания.

Документ о регламенте предполагает, что если количество поправок в рассматриваемые законопроекты будет больше чем в 5 раз от количества статей и пунктов самого законопроекта (но не меньше 500), то голосование будет проводится по особой процедуре. Для особого рассмотрения необходимо подписи 150 нардепов.

Отмечается, что "особая" процедура рассмотрения законодательных инициатив и поправок к ним позволит ускорить подписание "антиколомойского" закона о банках.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, комитет парламента примет в рассмотрение почти 12,5 тысячи редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках


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Источник: https://nv.ua/biz/finance/antikolomoyskiy-zakon-rada-izmenila-reglament-chtoby-vypolnit-glavnoe-trebovanie-mvf-novosti-ukrainy-50082547.html
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