Депутаты Верховной Рады изменили регламент работы. Соответствующий законопроект получил поддержку 242 народных избранников.

Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, после вступления закона в силу, Рада внесет поправку о том, что изменения в регламент носят временный характер и будут действовать на периол карантина и еще месяц после его окончания.

Документ о регламенте предполагает, что если количество поправок в рассматриваемые законопроекты будет больше чем в 5 раз от количества статей и пунктов самого законопроекта (но не меньше 500), то голосование будет проводится по особой процедуре. Для особого рассмотрения необходимо подписи 150 нардепов.

Отмечается, что "особая" процедура рассмотрения законодательных инициатив и поправок к ним позволит ускорить подписание "антиколомойского" закона о банках.

Как сообщал портал "Комментарии", по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, комитет парламента примет в рассмотрение почти 12,5 тысячи редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках.

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