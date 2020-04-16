Внеочередное заседание Верховной Рады: что приняли нардепы и к чему это может привести

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие выводы можно сделать по итогам сегодняшнего очередного внеочередного заседания Верховной Рады (ВР), где, в частности, перекроили регламент.



Так, сегодня ВР:

– 339-ю голосами ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

– 242-я голосами во втором чтении и в целом законопроект №1043, который предусматривает рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения (изменения в регламент);

– 264-мя голосами приняла в целом законопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (вводится понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины; до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины Кабмин получает возможность определять административные центры и территории территориальных общин, а также подавать в ВР проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов);

– 315-ю голосами приняла за основу законопроект №2654, усилив защиту телекоммуникационных сетей путем усиления административной и уголовной ответственности за их повреждение.

Наибольший резонанс вызвал проект закона №1043, который поддержали 204 представители фракции "Слуга народа" (СН), 15 нардепов из Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ), 13 из группы "Довіра", а также 10 внефракционных нардепов.

Законопроектом, направленным на невозможность блокирования работы парламента путем внесения тысяч правок в тот или иной законопроект, предлагается:



– в случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре;

– инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР;

– решение о рассмотрении по спецпроцедуре могут принять только 226 голосами (ранее настоять на рассмотрении поправки мог даже один нардеп);

– спецпроцедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а внефракционный депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки;

– после этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

Внеочередное заседание ВР созвали под конкретные законопроекты

Экономист, политэксперт Тарас Загородний уверен, что админреформа и ратификация соглашения между Украиной и ЕИБ были не основными законопроектами. Созывалась внеочередная сессия исключительно ради проталкивания решений об изменениях в регламент.

"С моей точки зрения, Зеленский продемонстрировал: несмотря на все разговоры о развале фракции и неуправляемом парламенте, у него есть железно около 200 голосов в СН. А там уже идут политические договоренности с остальными нардепами. Что позволяет собирать нужное количество голосов, – отмечает Загородний. – Похоже, президент все же учится украинской политике и умению продавливать нужные Банковой решения".

Что касается переформатирования регламента, то эксперт напоминает, что согласно Конституции, депутаты не ограничены в законодательных инициативах. В том числе, во внесении правок.

"Да, этим злоупотребляли. И рано или поздно нужно было с этим что-то делать. Но я не исключаю, что изменения в регламент проживут ровно до того момента, как будет принят банковский закон. Или же до окончания карантина, – говорит Загородний. – В любом случае, сегодняшнее решение – еще один шаг к принятию банковского закона. Но там эпопея может быть долгой и нудной. Не факт, что после его принятия и получения денег от МВФ, закон не будет отменен".

Внеочередное заседание ВР: неожиданный ход ОПЗЖ

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает довольно неожиданной помощь в переформатировании регламента, которую оказался фракция ОПЗЖ.

"Без нее законопроект все равно прошел бы. Но на грани. Возможно, это результат некоего компромисса, связанного с денежными делами, – считает Палий. – В частности, с недавним решением по выплате очень серьезной суммы Суркису из его депозитов в ПриватБанке. Это произошло вопреки его рассмотрению в качестве заинтересованного лица во всей истории с ПриватБанком и выведением из него денег перед национализацией. Возможно, причина еще более глубокая, связанная с намерением продавливать через парламент антигосударственные решения по Донбассу".

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" отказались поддержать эти изменения из-за того, что они носят не временный, а постоянный характер, считает эксперт.

"Таким образом, возможности парламента работать в качестве действующего механизма сдержек и противовесов утрачиваются", – резюмирует Палий.

Внеочередное заседание ВР: связь с "антиколомойским" законом

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, поясняя причины изменения регламента, напоминает о более 16 тысячи правок, которые были внесены в банковский ("антиколомойский") законопроект. А его принятие увязано с получением траншей от МВФ.

"Ели рассматривать правки по процедуре, это можно делать до 2021 года, – отмечает эксперт. – И это уже не просто законодательный спам, а настоящий политический терроризм, когда нардепы берут определенные законопроекты в заложники путем внесения огромного количества правок. При этом выдвигают свои политические условия. Проблема есть (ВР предыдущего созыва сталкивались с этим, к примеру, во время принятия законопроектов об Избирательном кодексе, о функционировании украинского языка как единого государственного), с ней надо бороться. И фракция "Слуга народа" нашла – как".

По словам Бондаренко, если бы СН сейчас зарегистрировала новый законопроект об изменении в закон о регламенте, его, как и "антиколомойский", могли завалить огромным количеством правок.

"Потому они нашли уже принятый в первом чтении в августе 2019 года (был внесен СН) законопроект, который уже нельзя было добить правками. Чуть видоизменили его под сегодняшний день, в том числе с прицелом на банковский закон. И проголосовали", – пояснил эксперт.

Проблемы возникли с тем, на постоянной или временной основе вносятся соответствующие изменения в регламент.

"Часть фракций сразу предупредила, что не даст голоса, если это не будет временно действующий законопроект, – продолжает Бондаренко. – Спикер Разумков предлагал сначала проголосовать этот документ, а потом – о том, что он будет временный. Но этого не сделали. Так что теперь вопрос – как будут устанавливать временный характер законопроекта. Первый вариант: его не установят, и закон будет действовать на постоянной основе (потому что временность в нем не прописана). Второй вариант – его проголосовали с условием внесения необходимых технически-юридических правок. То есть, после голосования, перед подписанием законопроекта спикером и президентом, туда внесут соответствующе изменения. Формально это технически-юридические правки. По сути же это меняет текст законопроекта. Третий путь – еще одно дополнительное голосование, в котором предусмотрят такие изменения. Насколько мне известно, пойдут по третьему пути, но точно мы узнаем лишь после того, как появится текст, подписанный президентом".

Что касается самих изменений, то эксперт не спорит, что бороться с поправочным спамом надо. Но, по мнению Бондаренко, есть лучшие методы, чем те, что были предложены.

"С другой стороны, у СН и арсенал был небольшой, потому что приходилось выбирать из текста августовского законопроекта, а не предлагать что-то свое", – поясняет эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что депутаты Верховной Рады изменили регламент работы. Соответствующий законопроект получил поддержку 242 народных избранников.

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