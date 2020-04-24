В Раде одобрили создание следственной комиссии, которая проверит растраты госбюджета

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за проект №3358, который предусматривает формирование временной комиссии по расследованию государственных трат из бюджета. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, парламентарии поддержали необходимость временного органа, который проверит обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета.

Законопроект поддержали 324 народных депутата. Сейчас проходит отбор делегатов в составе комиссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент также усилил ответственность для водителей, чтобы обезопасить движение. Так, Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" должен устранить негативное влияние отдельных норм законодательства, а также привлечь к действенной ответственности за административные правонарушения. Отныне из КУоАП исключены нормы относительно действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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