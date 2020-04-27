Разумков рассказал, когда в парламенте могут рассмотреть кадровые назначения в Кабмин

На внеочередное заседание депутаты Верховной Рады могут собраться уже до конца этой недели. Решить вопрос с кадровыми назначениями хотят до майских праздников. Об этом рассказал глава парламента Дмитрий Разумков.

Пока что на сайте Верховной Рады никаких постановлений об организации внеочередного заседания нет. Соответственно нет и повестки дня этого заседания. Но по словам Разумкова, оно все же должно состояться до пятницы, 1 мая. Хотя с конкретной датой его проведения депутаты все еще не определились.

Что касается кадровых назначений, то о каких именно должностях идет речь, Разумков не уточнил. Сказал лишь, что это назначения в правительство. И нардепы хотят рассмотреть их до майских праздников.

"На сколько я знаю, существуют разные взгляды относительно кадровых назначений в Кабмин. Это касается и Слуги народа, и других фракций", - сказал спикер Верховной Рады.

Одним из кандидатов на кресло вице-премьер-министра по вопросам реформ все еще остается Михеил Саакашвили. Политик уверен, что министерский портфель достанется именно ему. Утверждает, что место в правительстве ему лично предложил президент Зеленский. Однако в "Слуге народа" мнения касательно Саакашвили разделились. Не все готовы поддержать его кандидатуру, сообщила накануне депутат Ирина Верещук.

Также ранее Грузия заявила, что будет отзывать своего посла из Украины, если Саакашвили получит место в украинском правительстве.

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