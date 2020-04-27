Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7708.77

ETH/USD

193.98

LTC/USD

43.97

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада В Раде рассмотрят закон об амнистии заключенных для предотвращения COVID-19 в тюрьмах
НОВОСТИ Все новости

В Раде рассмотрят закон об амнистии заключенных для предотвращения COVID-19 в тюрьмах

Пока в документе не указан текст законопроекта об амнистии, он зарегистрирован только сегодня

сегодня, 19:02
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Раде рассмотрят закон об амнистии заключенных для предотвращения COVID-19 в тюрьмах

Народные депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект об амнистии заключенных в местах лишения свободы для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что документ зарегистрирован только сегодняшним числом, а текст документа, разъясняющий, какие категории осужденных подлежат амнистии с целью разгрузки режимных объектов, пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной рады проект закона об амнистии. Парламентарий Алексей Гончаренко заявлял, что предусматривается досрочное освобождение 1 960 заключенных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство одобрило создание тюремных камер с дополнительным комфортом, которые по желанию заключенный может занять за фиксированную плату.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, сейчас в СИЗО будут проводится ревизия камер, которые не требуют капитального ремонта и именно они будут отобраны в качестве локаций для экспериментального проекта.

"В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - отметил Малюська.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68676
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...