В Раде рассмотрят закон об амнистии заключенных для предотвращения COVID-19 в тюрьмах

Народные депутаты Верховной Рады рассмотрят законопроект об амнистии заключенных в местах лишения свободы для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что документ зарегистрирован только сегодняшним числом, а текст документа, разъясняющий, какие категории осужденных подлежат амнистии с целью разгрузки режимных объектов, пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной рады проект закона об амнистии. Парламентарий Алексей Гончаренко заявлял, что предусматривается досрочное освобождение 1 960 заключенных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство одобрило создание тюремных камер с дополнительным комфортом, которые по желанию заключенный может занять за фиксированную плату.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, сейчас в СИЗО будут проводится ревизия камер, которые не требуют капитального ремонта и именно они будут отобраны в качестве локаций для экспериментального проекта.

"В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - отметил Малюська.

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