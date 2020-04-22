Кабмин одобрил введение платных камер в СИЗО, - Малюська

Правительство нашло рациональным введение экспериментального проекта Министерства юстиции об оборудовании и эксплуатации камер заключения с более комфортными условиями за дополнительную плату в следственных изоляторах Украины. Об этом сообщается на сайте Минюста с ссылкой на главу Дениса Малюську.

По словам министра, сейчас в СИЗО будут проводится ревизия камер, которые не требуют капитального ремонта и именно они будут отобраны в качестве локаций для экспериментального проекта.

"В то же время средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - отметил Малюська.

Временный проект будет проходить до 31 декабря 2021 года, после чего платные камеры с повышенным комфортом будут поставлены Минюстом в качестве вопроса на законодательном уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минюста Денис Малюська назвал нецелесообразным наличие большого количества тюрем в Украине, которые финансируются по остаточному принципу и не несут идеологических функций по перевоспитанию осужденных.

"В моем представлении, количество тюрем в Украине должно быть минимизировано. Тогда, как на примере стран северной Европы, эти учреждения можно будет реформировать для современных условий содержания и исправления", - отметил министр юстиции.



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