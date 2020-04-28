В Слуге народа рассказали, что увеличит шансы Саакашвили попасть в Кабмин

Шансы Михеила Саакашвили попасть в Кабмин значительно вырастут, если поддержать его кандидатуру попросит лично президент Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат Александр Корниенко, он же первый заместитель фракции "Слуги народа".

Сейчас, утверждает политик, единого мнения относительно назначения Саакашвили среди депутатов монобольшинства нет. Сам он готов поддержать его кандидатуру.

"Он мощный политик и у него есть связи по всему миру", - сказал Корниенко.

Такого же мнения придерживаются не все его коллеги, говорит Корниенко, многие все еще сомневаются. Вместе с тем, тех, кто готов встать на сторону Саакашвили, становится все больше. А вот переломным в этом вопросе может стать момент, если к депутатам лично обратится президент Владимир Зеленский и сам попросит поддержать Саакашвили, считает нардеп. В таком случае голосов в "Слуге народа" соберется значительно больше.

"Если Владимир Александрович к нам лично обратится, многие смогут определиться окончательно", - отметил Корниенко.

Михеил Саакашвили претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Против его назначение в украинское правительство категорически выступила Грузия, где Саакашвили заочно осужден за злоупотребление властью. Премьер-министр даже пригрозил отозвать с Украины грузинского посла.

Сам Михеил Саакашвили уверен, что сможет получить должность вице-премьера. Об этом "Комментарии" писали ранее.

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