Самоизоляция на Кипре: нардеп Холодов объяснил, по какой причине провел на острове больше месяца

Нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, который уже больше месяца находится на Кипре, объяснил свой отдых, который якобы является вынужденной мерой. По словам парламентария, скорее всего он переболел коронавирусом, поэтому и не смог вернуться домой в срок. Об этом Холодов сообщает в Facebook.

Напомним, о том, что депутат Андрей Холодов проводит карантин на Кипре, сообщили журналисты программы расследований "Схемы". По их данным, нардеп улетел из Украины еще 15 марта и до сих пор не вернулся. За это время Верховная Рада уже 5 раз собиралась на внеочередные заседания. В частности, депутаты принимали срочные решения, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Но, как свидетельствуют данные регистрации в зале, ни на одном из заседаний нардепа не было. Не появился он и на заседании финансового комитета, где является заместителем главы. Правда, когда встречи комитета начали проводить онлайн, Холодов присоединился к ним.

Журналистам удалось выяснить, что на самолет до Кипра Андрей Холодов сел 15 марта. То есть за 2 дня до того, как президент Владимир Зеленский анонсировал закрытие воздушного пространства. Затем все тот же Зеленский призвал украинцев немедленно вернуться домой из-за границы. Но среди тех, кто к призыву прислушался, депутата с президентской партии не оказалось.

Сам Холодов подтверждает то, что отправился на Кипр 15 марта - на следующий день у его сына была запланирована операция. Однако после полета он почувствовал ухудшение состояния здоровья, заподозрив коронавирус. Дескать, в Раде он сидит недалеко от Руслана Горбенко и Владимира Ватраса, которые на тот момент уже объявили о своем положительном результате теста на COVID-19. По словам Холодова, у него были все симптомы коронавируса, и трижды к нему приезжали медики, однако тест не проводили. Все это время, по словам нардепа, он был в самоизоляции, а коллеги по фракции и президент Владимир Зеленский якобы знали о его болезни. Уже сегодня Холодов намерен вернуться в Украину.

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