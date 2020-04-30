Депутат со Слуги народа карантинит на Кипре - СМИ

Депутат со "Слуги народа" Андрей Холодов карантин проводит на Кипре. Об этом сообщают журналисты программы расследований "Схемы". По их данным, нардеп улетел из Украины еще 15 марта и до сих пор не вернулся.

Стоит отметить, что за это время Верховная Рада уже 5 раз собиралась на внеочередные заседания. В частности, депутаты принимали срочные решения, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Но, как свидетельствуют данные регистрации в зале, ни на одном из заседаний нардепа не было. Не появился он и на заседании финансового комитета, где является заместителем главы. Правда, когда встречи комитета начали проводить онлайн, Холодов также присоединился к ним.

Журналистам удалось выяснить, что на самолет до Кипра Андрей Холодов сел 15 марта. То есть за 2 дня до того, как президент Владимир Зеленский анонсировал закрытие воздушного пространства. Затем все тот же Зеленский призвал украинцев немедленно вернуться домой из-за границы. Но среди тех, кто к призыву прислушался, депутата с президентской партии не оказалось. "Схемы" утверждают, что проверили информацию в трех не связанных между собой источниках. И все подтвердили - границу Холодов не пересекал и в Украине его сейчас нет.

По данным журналистов, семья Холодовых владеет особняком около городка Лимасол на Кипре. Кстати, именно там до недавнего времени была зарегистрирована фирма, которая владеет сотнями киосков в украинской столице.

Отметим, что еще 20 марта украинские власти организовали эвакуационный рейс из Кипра и забрали оттуда всех украинских граждан, желающих вернуться домой.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в скандал угодил депутат со "Слуги народа" Николай Тищенко. Его ресторан "Велюр" работал во время карантина, несмотря на запрет. Сам нардеп утверждает, что лишь проводил там рабочие встречи, а для посетителей заведение закрыто.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!