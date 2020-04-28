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В скандальном ресторане "Велюр" нардепа Тищенко прошла ревизия Нацполиции

Нацполиция провела беседу с администрацией ресторана "Велюр" и взяла слово, что нарушать карантин они не будут

сегодня, 19:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

В скандальном ресторане "Велюр" нардепа Тищенко прошла ревизия Нацполиции

Сегодня сотрудники Национальной полиции прибыли в киевский ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, и, согласно расследованию журналистов, продолжает работать, несмотря на повсеместное закрытие объектов общественного питания на карантин. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомтсва.

Полицейские отметили, что во время их визита, в помещении не было посетителей, только администрация и часть персонала, которая выполняет заказы по доставке.

Правоохранители разъяснили ограничения в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Николай Тищенко прокомментировал обвинения журналистов в том, что его ресторану "закон не писан".

Так, Тищенко заявил, что журналисты якобы поймали его на горячем возле ресторана "Велюр", косвенно сделав вывод о том, что нардепу карантинные законы не писаны. Однако парламентарий уверяет, что все совсем не так.

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи", - написал он в своей публикации.

"В "Велюре" я встречаюсь со своими помощниками, - говорится в сообщении представителя фракции "Слуга народа" - С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу преобразования города Киева".


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