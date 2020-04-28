«Иногда проходят личные встречи»: Тищенко прокомментировал работу ресторана «Велюр» во время карантина

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подтвердил, что в ресторане "Велюр" проходят личные встречи, но заверил, что гостей там не кормят и карантин не нарушают. Об этом нардеп написал на своей странице в Instagram.

Так, Тищенко заявил, что журналисты якобы поймали его на горячем возле ресторана "Велюр", косвенно сделав вывод о том, что нардепу карантинные законы не писаны. Однако парламентарий уверяет, что все совсем не так.

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи", - написал Тищенко.

Кроме того, работу заведения во время карантина он назвал "своеобразным таким штабом". Тищенко добавил, что ресторан не работает для посетителей, мол, там нет никаких нарушений.

"В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками, - говорится в сообщении. - С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу преобразования города Киева".

При этом нардеп добавил, что его "редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

Напомним, что информация о якобы нарушении правил карантина в ресторане "Велюр", собственником которого, по словам Тищенко, он уже не является, появилась недавно в программе “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Тищенко в прямом эфире оскандалился на тему Чернобыля.

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