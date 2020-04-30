Рада уменьшила размер денежного залога для участия в местных выборах

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в статьи 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога)" (№2769). Об этом стало известно во время заседания парламента.

Решение поддержали 248 народных депутатов.

Как сообщается в Telegram-канале партии "Слуга народа", изменения позволят облегчить попадание в местную власть. Так, отныне денежный залог, который кандидаты должны платить за участие в выборах, уменьшится в девять раз. Местные выборы станут доступнее для ряда категорий: избирательных списков кандидатов от политических партий в депутаты областных советов, избирательных списков кандидатов от политических партий в депутаты городских советов (количество избирателей 90 тысяч и более лиц) и кандидатов в городские головы (количество избирателей 90 тысяч и более человек), которые выдвигаются как от партии, так и путем самовыдвижения.

Отмечается, что раньше и партии, и кандидаты должны были заплатить почти 19 тыс. грн из расчета на каждые 10 тыс. избирателей, а теперь эти же средства идут из расчета на 90 тыс..

Как сообщалось, через полгода, 25 октября, в Украине должны состояться очередные выборы местных органов власти. Но не факт, что так и будет. Слишком много переменных вмешалось в уравнение, которое и так было не без изъянов. В ситуации разбирался портал "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!