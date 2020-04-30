«Без маски – идите гуляйте»: нардеп Кондратюк отчитала коллег в Раде за нарушения правил карантина

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады немало народных депутатов пренебрегали правилами карантина, а именно, не надевали маски. Среди нарушителей были как нардепы, которые выступали за трибунами – Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Юрий Бойко, Соломия Бобровская, так и парламентарии, сидящие в зале. Нарушителей можно было увидеть во время трансляции заседания.

Поэтому заместитель главы Верховной Рады, внефракционный депутат Ирина Кондратюк не выдержала и обратилась к нардепам, которые пришли на заседание парламента без масок или респираторов. Она напомнила, что карантинные мероприятия в Украине действуют до 12 мая.

"Уважаемые коллеги, а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим, и он не ослаблен до 12 мая, - сказала Кондратюк. - Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно, на вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, у кого их нет, могут идти погулять".





Ранее портал "Комментарии" писал, что депутат пришла в Раду в маске лисы и нарвалась на критику. Опубликовано фото.

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