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Главная Новости Политика рада «Без маски – идите гуляйте»: нардеп Кондратюк отчитала коллег в Раде за нарушения правил карантина
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«Без маски – идите гуляйте»: нардеп Кондратюк отчитала коллег в Раде за нарушения правил карантина

Во время заседания парламента заместитель главы Верховной Рады Ирина Кондратюк предложила «погулять» тем нардепам, которые были без масок

сегодня, 14:55
Автор:

• Таисия Ерохина

«Без маски – идите гуляйте»: нардеп Кондратюк отчитала коллег в Раде за нарушения правил карантина

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады немало народных депутатов пренебрегали правилами карантина, а именно, не надевали маски. Среди нарушителей были как нардепы, которые выступали за трибунами – Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Юрий Бойко, Соломия Бобровская, так и парламентарии, сидящие в зале. Нарушителей можно было увидеть во время трансляции заседания.

Поэтому заместитель главы Верховной Рады, внефракционный депутат Ирина Кондратюк не выдержала и обратилась к нардепам, которые пришли на заседание парламента без масок или респираторов. Она напомнила, что карантинные мероприятия в Украине действуют до 12 мая.

"Уважаемые коллеги, а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим, и он не ослаблен до 12 мая, - сказала Кондратюк. - Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно, на вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, у кого их нет, могут идти погулять".


Ранее портал "Комментарии" писал, что депутат пришла в Раду в маске лисы и нарвалась на критику. Опубликовано фото.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ASYeCyiL5NI
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