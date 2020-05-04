Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8828.97
ETH/USD
206.53
LTC/USD
46.98
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.36
Очередное заседания народных депутатов в стенах парламента запланировано на 12 мая. Об этом в своем Telegaram-канале заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.
Нардеп отметил, что на этой неделе заседания Верховной Рады не будет, а повестка пока не сформирована и готовится комитетами.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начнется послабления мер по карантину с 11 мая, при этом режим ограничения не снимается полностью.
"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, уже 11 мая по стране откроются:
аудиторы;
сервисы по ремонту бытовой техники;
парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны;
летние площадки кафе и ресторанов;
оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТЦ)
заведения бытового обслуживания населения;
стоматологии;
кафе с летними террасами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости