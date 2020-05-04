Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда

Очередное заседания народных депутатов в стенах парламента запланировано на 12 мая. Об этом в своем Telegaram-канале заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Нардеп отметил, что на этой неделе заседания Верховной Рады не будет, а повестка пока не сформирована и готовится комитетами.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начнется послабления мер по карантину с 11 мая, при этом режим ограничения не снимается полностью.

"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, уже 11 мая по стране откроются:

аудиторы;

сервисы по ремонту бытовой техники;

парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны;

летние площадки кафе и ресторанов;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТЦ)

заведения бытового обслуживания населения; стоматологии; кафе с летними террасами.





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