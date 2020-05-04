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Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, когда ожидать следующего заседания Рады

сегодня, 15:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда

Очередное заседания народных депутатов в стенах парламента запланировано на 12 мая. Об этом в своем Telegaram-канале заявил член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Нардеп отметил, что на этой неделе заседания Верховной Рады не будет, а повестка пока не сформирована и готовится комитетами.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине начнется послабления мер по карантину с 11 мая, при этом режим ограничения не снимается полностью.

"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, уже 11 мая по стране откроются:

  • аудиторы;

  • сервисы по ремонту бытовой  техники;

  • парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны;

  • летние площадки кафе и ресторанов;

  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТЦ)

  • заведения бытового обслуживания населения;

    стоматологии;

    кафе с летними террасами.



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