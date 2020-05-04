Юлия Тимошенко прокомментировала свой выигрыш 5,5 млн долларов у США

Народный депутат Юлия Тимошенко прокомментировала изменения в своей декларации, в которую недавно вписала более 148 миллионов гривен выигрыша в суде. О кругленькой сумме политик рассказала на своей странице в “Фейсбук”.

Тимошенко подтвердила, что отсудила в США многомиллионную "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Согласно декларации, выигрыш составил 148 345 441 гривню, что эквивалентно примерно 5,5 млн долларов. Политик говорит, что деньги получила от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Другие же подробности этого дела она раскрывать не может: мол, это перечит законодательному регулированию в США в отношении юридических ограничений в деле.

"Это (компенсация, - ред.) свидетельствует о том, что Соединенные Штаты – по-настоящему правовое государство, и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", - говорит Юлия Тимошенко.

Напомним, в 2011-м Печерский райсуд Киева, рассматривая "газовое дело", приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. На свободу политик вышла в 2014 году после того, как в стране произошел переворот, а президент Виктор Янукович бежал в Россию. В Верховном суде Украины в том же году закрыли "газовое дело" за отсутствием состава преступления.

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