Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8898.51

ETH/USD

204.70

LTC/USD

46.65

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада В Раду внесли законопроект, позволяющий «прятать» внебрачных детей чиновников
НОВОСТИ Все новости

В Раду внесли законопроект, позволяющий «прятать» внебрачных детей чиновников

В Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект, позволяющий чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей

сегодня, 14:44
Автор:

• Таисия Ерохина

В Раду внесли законопроект, позволяющий «прятать» внебрачных детей чиновников

Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам скрывать в декларациях внебрачных детей. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и сайт парламента.

Так, 30 апреля 28 депутатов, среди которых вице-спикер Руслан Стефанчук и несколько глав комитетов, зарегистрировали законопроект 3355-1: о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. При этом проект закона может быть рассмотрен уже во время внеочередной сессии 12 мая.

По словам Шабунина, главная цель законопроекта, хотя ее и "спрятали" за другими изменениями, - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами. При этом антикоррупционер акцентировал внимание на том, что этот шаг свидетельствует больше не о коррупционной составляющей, а скорее о "нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей".

Ранее "Комментарии" сообщили, что Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/5/7250497/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...