В Раду внесли законопроект, позволяющий «прятать» внебрачных детей чиновников

Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам скрывать в декларациях внебрачных детей. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и сайт парламента.

Так, 30 апреля 28 депутатов, среди которых вице-спикер Руслан Стефанчук и несколько глав комитетов, зарегистрировали законопроект 3355-1: о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. При этом проект закона может быть рассмотрен уже во время внеочередной сессии 12 мая.

По словам Шабунина, главная цель законопроекта, хотя ее и "спрятали" за другими изменениями, - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами. При этом антикоррупционер акцентировал внимание на том, что этот шаг свидетельствует больше не о коррупционной составляющей, а скорее о "нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей".

Ранее "Комментарии" сообщили, что Рада снова намерена "заседать": "слуги" рассказали, когда.

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