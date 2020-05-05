Нардепов не будут проверять на употребление наркотиков - Комитет Рады отклонил законопроект

Профильный комитет Верховной Рады отклонил законопроект народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры об обязательном и регулярном контроле парламентариев на "детекторе лжи" и на содержание в крови наркотических веществ. Об этом сам Качура написал у себя в Telegram.

По словам нардепа, ему пообещали, что предложенный законопроект ляжет в основу разработки закона об обязательной сдаче теста на наркотики всех политических кандидатов во время избирательных кампаний.

"Комитет сегодня отклонил мой законопроект о регулярном прохождении народными депутатами полиграфа, психологического и наркотического контроля. Договорились внести новый законопроект о психологическом и нарко. контроле в момент выдвижения кандидатов в избирательный кодекс. Отдельных кандидатов в меры нужно проверить тщательно", - указал Качура в публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что тот же нардеп от монобольшинства предварительно сообщил о дате очередного заседания парламента. Александр Качура отметил, что на этой неделе заседания Верховной Рады не будет, а повестка пока не сформирована и готовится комитетами.













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