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Рада проголосовала за введение массового тестирования на коронавирус в Украине

Во время заседания Рада приняла законодательные изменения, которые предусматривают широкомасштабное тестирование населения, повышение оплаты медикам и привлечение волонтеров для борьбы с коронавирусом

сегодня, 15:41 545
Автор:

• Таисия Ерохина

Рада проголосовала за введение массового тестирования на коронавирус в Украине

Верховная Рада вводит еще ряд мер, которые помогут бороться с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом стало известно во время заседания парламента.

Так, 336 голосами "за" принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы охраны здоровье Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".

Как говорится на сайте парламента, во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены предусматриваются следующие изменения. Во-первых, медикам будут предоставлять выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы.

Во-вторых, смогут привлекать волонтеров к мероприятиям, связанных с противодействием распространению СOVID-19 – врачей-интернов, врачей-специалистов, у которых пока нет квалификационной категории.

В-третьих, вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях для населения – людей, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, контактных с больными COVID-19 лиц, медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медпомощи таким больным, работников Нацполиции, Нацгвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Как сообщается на сайте фракции "Голос", закон вводит в действие прозрачность отчетов об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощи, а также обязанность Минздрава разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы и обучение для всего медицинского персонала при работе с коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, какие важные решения на предыдущем заседании приняла Рада: "банковский закон", измененный Избирательный кодекс и постановление об агрессии РФ.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/192468.html
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