«Банковский закон», измененный Избирательный кодекс и постановление об агрессии РФ: какие важные решения приняла сегодня Рада

Сегодня, 30 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады (ВР). Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" наиболее важные из принятых там решений.

"Похоже, готовятся прецеденты для соответствующих обвинений летом или осенью"

Политический эксперт Руслан Бизяев считает, что сегодняшняя поддержка ВР применения специальной процедуры для законопроекта о регулировании банковской деятельности № 2571-д ("за" проголосовали 255 нардепов) позволит не только быстрее принять так называемый антиколомойский закон. Это может перезапустить заглохший с осени турборежим. Что, в свою очередь, способно привести к законодательным погрешностям.

"Напомню, что принятие "банковского закона" – одно из ключевых требований Международного валютного фонда, из-за невыполнения которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу, – отмечает Бизяев. – Но, во-первых, не факт, что мы получим транш даже после принятия этого закона в целом. Потому что явно есть подводные камни, о которых мы не знаем. Некоторые, впрочем, уже всплывают, как то же фактически требование МВФ не вносить изменения в процедуру увольнения главы НАБУ… А, во вторых, в будущем этот формат (так называемый – против законодательного спама) позволит ВР оперативно принимать любой закон, к которому подано более тысячи правок. И это – палка о двух конца. Работа парламента может ускориться, но не факт, что она станет качественной. Мы уже видели, что в турборежиме порой принимают такое, что нужно потом серьезно править, а то и вовсе переделывать. Потому что подобного рода "сырые" документы может легко отменить Конституционный суд".

Эксперт приветствует принятие нардепами за основу законопроекта № 2769, который вносит изменения в Избирательный кодекс. Речь об уменьшении в девять раз денежного залога за участие в местных выборах.

"Ранее было прописано, что партии и кандидаты должны заплатить почти 19 тысяч грн из расчета на каждые 10 тысяч избирателей. Теперь же эта сума идет из расчета на 90 тысяч избирателей, – подчеркивает Руслан Бизяев. – Это положительное явление с точки зрения доступа к избирательному процессу. Кстати, думаю, это не последнее изменение в весьма спорный Избирательный кодекс. И впереди нас ждет еще много увлекательных историй, когда локальные политические партии будут пытаться отсекать от выборов".

Также политэксперт обратил внимание на продление на полгода работы Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывам на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы. И на внесение изменений постановление о создании ВСК относительно злоупотреблений в госбюджете. Ранее планировалось, что расследовать будут злоупотребления, имевшие место с сентября 2019 года, теперь же решили – с 1 января 2019 года, то есть, "цепляя" и деятельность прошлой власти.

"Похоже, готовятся прецеденты для соответствующих обвинений летом или осенью. Правда, еще большой вопрос – дойдет ли до собственно "посадок", с которыми как-то не задалось", – отмечает Руслан Бизяев.

"ВР устраняет препятствия для принятия антиколомойского закона"

Политолог Андрей Золотарев называет предсказуемым поддержку нардепами специальной процедуры, суть которой в том, что на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклонены комитетом.

"Как и следовало ожидать, ВР устраняет препятствия для принятия антиколомойского закона, к которому подали более 16 тысяч поправок. Теперь всё ускорится, – говорит политолог. – Это указывает, что пока кто бы что ни говорил, но Зеленский и Офис президента при наличии желания и политической воли – могут добиваться своего, продавливать нужные им решения".

Золотарев приветствует уменьшение залога для желающих участвовать в местных выборах. Ранее прописанная нереальная сумма, по его мнению, уже привела к острому конфликту центра с региональными элитами.

"Фактически все вопросы повестки дня были рассмотрены. Разве что законопроект относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета направили на доработку. Но это – не критично. Всё указывает на то, что президент Раду контролирует", – считает политолог.

"Парламент громко сказал свое слово об агрессии России"

Самым главным из принятых сегодня документов политолог Виктор Таран считает решение об упрощении принятия антиколомойского законопроекта.

"В случае, если сам законопроект будет принят на ближайшем заседании, это позволит разблокировать переговоры МВФ. Программа будет оперативно согласована, транш может прийти уже в июне, – говорит эксперт. – Напомню, что транш будет состоять из двух частей – само тела транша, а также помощь для преодоление последствий коронавируса и карантина. Общая сумма может составить от 4 до 5 миллиарда долларов. Эти деньги остро необходимы Украине для стабилизации экономики".

Важным Виктор Таран называет мощную поддержку – 309-ю голосами – проекта постановления об обращении ВР к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций. Их призывают осудить продолжающуюся вооруженной агрессии РФ против Украины, незаконную аннексию АРК и города Севастополь, оккупацию части Донбасса, политические репрессии.

"Это – знаковый документ, – уверен политолог. – В то время, как президент Зеленский всячески избегает называть Россию агрессором, постоянно обходит эту тему, парламент громко сказал свое слово. И президентская политсила тоже вплела свои голоса в этот хор".

Также Виктор Таран обратил внимание, что ВР поддержала за основу законопроект № 3329-д, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков, что продлила срок неначисления пени, освобождения от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами - предпринимателями и лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность. Также был продлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок до дня отмены карантина.

"И еще важный момент, – отмечает эксперт. – Депутаты всех фракций заявили о необходимости переходить к нормальному режиму работы парламента. Потому что работы накопилось много. Так что, думаю, в мае нардепы вернутся к обычному режиму заседаний".

Напомним, сегодня Рада уменьшила размер денежного залога для участия в местных выборах.

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