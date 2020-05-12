В новый состав парламента могут пройти "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - западные социологи

Самые высокие шансы пройти в новый состав парламента сейчас у четырех партий. Об этом свидетельствуют данные соцопроса международного

исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия). Среди лидеров - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Представители центра BURI-Украина проводили социологическое исследование с 2 по 6 мая. Для этого опросили жителей в разных уголках Украины. У людей интересовались, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье.

В итоге, по данным западных социологов, наибольшие шансы попасть в следующий состав украинского парламента имеют:

- партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (30,3%);

- "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,9%);

- "Европейская солидарность" Петра Порошенко (14,8%);

- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,3%).

Другие политические партии имеют гораздо меньше шансов оказаться в Верховной Раде. Среди них: "Партия Шария" (3,7%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (3,4%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,3%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (2,3%), "Национальный корпус" Андрея Билецкого (1,7%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова (1,6%) и "Самопомощь" под руководством Оксаны Сыроид (1,2%).





Опрос представители международного исследовательского центра BURI-Украина проводили с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В общем опросили 2006 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на президентский выборах в США, по данным соцопросов, лидирует Джо Байден.

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