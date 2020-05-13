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Нардепы внесли реформы в заполнение электронных деклараций госслужащими

244 народных депутата позволили записывать имущество на несовершеннолетних детей, которые не проживают вместе с декларантом

сегодня, 21:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

Нардепы внесли реформы в заполнение электронных деклараций госслужащими

Верховная рада приняла за основу законопроект 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Юрчишин отмечает, что этот проект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые де-юре не проживают с декларантом, а также не декларировать доходы советникам президента  на общественных началах.

"Проектом закона исключаются из действий антикоррупционного законодательства советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. Предлагаются изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале этого года Офис генерального прокурора заявил о публикации доходов прокуроров, что ранее было скрытой информацией.

"Теперь каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в феврале.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-opyat-hochet-izmenit-sistemu-elektronnogo-1589385317.html
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