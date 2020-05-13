Нардепы внесли реформы в заполнение электронных деклараций госслужащими

Верховная рада приняла за основу законопроект 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Юрчишин отмечает, что этот проект позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые де-юре не проживают с декларантом, а также не декларировать доходы советникам президента на общественных началах.

"Проектом закона исключаются из действий антикоррупционного законодательства советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. Предлагаются изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования", - указано в пояснительной записке.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале этого года Офис генерального прокурора заявил о публикации доходов прокуроров, что ранее было скрытой информацией.

"Теперь каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в феврале.



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