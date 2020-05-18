Декларации чиновников по-новому: что несут изменения в антикоррупционном законодательстве

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3355-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

"Вносимые изменения неоднозначны"

Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев отмечает, что ситуация с данным законопроектом неоднозначная.

"С одной стороны, он расширяет круг лиц, которые должны будут декларировать доходы. И это, безусловно, хорошо, – говорит эксперт. – Особенно касательно необходимости декларировать доходы должностных лиц акционерных обществ, где 50% принадлежит государству. Также вносятся изменения, которые не позволят закрывать информацию (как сейчас) о принципе формирования зарплаты членов набсовета. Мы не раз были свидетелями, мягко говоря, недоумения общества, когда становились известны размеры этих зарплат".

С другой стороны, отмечает Игорь Алексеев, предлагаемый законопроект дает возможность субъекту декларирования не вносить в декларацию имущество не проживающих с ним детей.

"Мы понимаем, что не всегда у чиновника есть возможность получить информацию о доходах, об имуществе детей, которые с ним не живут. Есть ведь ситуация, когда люди развелись, дети живут с бывшими супругой (супругом), и декларант просто не знает ситуации с их имуществом, – поясняет эксперт. – То есть, субъект декларирования объективно не может предоставить полную картину. При этом несет ответственность за декларацию. И это может быть объектом манипуляции, чтобы его привлечь к ответственности, хоть он, по сути, не виноват. В то же время, такое законодательное изменение может подтолкнуть к фиктивным расторжениям браков, чтобы переписать имущество на детей. При этом субъект декларирования будет продолжать им пользоваться".

Чтобы пресечь возможные злоупотребления, в Украине должны быть эффективные меры контроля, уверен Игорь Алексеев.

"И не просто быть, а – эффективно работать, – подчеркивает он. – Лишь тогда любые способы сокрытия того или иного имущества не будут иметь надлежащего эффекта. Дождемся внесения в зал документа во втором чтении. Тогда увидим, какие нормы там оставили, а какие – откорректировали. Учитывая то, как быстро законопроект прошел регистрацию, комитет и первое чтение, просматривается мотивация депутатов принять его как можно скорее".

"Законопроект вносит ясность в декларации"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков называет законопроект № 3355-1 одним из самых качественных.

"Он вносит ясность в декларации, – поясняет эксперт свою позицию. – Если законопроект примут, то подавать декларации будут руководители, замы и члены набсоветов предприятий, которые создали госпредприятия. Также законопроект вносит ясность, что имущество детей, которые проживают отдельно (с зарегистрированным проживанием не совместно с декларантом – прим. ред.), не нужно вносить в декларацию. Что логично: поскольку эти люди фактически не являются членами семьи чиновника, то и вносить их в декларации не нужно".

А вот если чиновник ведет совместный быт, но не оформил семейные отношения, то это в декларацию вносить нужно, подчеркивает Сергей Быков.

"Изменения позволят скрыть часть имущества"

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко не исключает, что депутаты действительно хотят избежать декларирования части имущества таким образом.

"Многие нардепы не вступают в официальный брак по этой же причине. И внебрачные дети выводятся из-под декларирования с той же целью, – поясняет Ярослав Божко. – Сокрытие реальных доходов – следствие внимания журналистов к декларациям и жизни нардепов".

Политконсультант считает, что в предлагаемых изменениях просматривается желание скрыть значительную часть имущества. "И, безусловно, тут может произойти консенсус депутатов из разных фракций просто основываясь на этом интересе", – резюмирует Ярослав Божко.

Как сообщал портал "Комментарии", 244 народных депутата позволили записывать имущество на несовершеннолетних детей, которые не проживают вместе с декларантом.

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